Die neue Serie des Adolescence-Machers läuft nicht bei Netflix: Hier könnt ihr das Insel-Abenteuer streamen

Nach Adolescence hat sich Autor Jack Thorne einem der brutalsten Überlebenskämpfe der Literaturgeschichte gewidmet. In den USA kommt die Serie zu Netflix, bei uns läuft sie bereits woanders.

Adolescence-Autor Jack Thorne ist in seiner schockierenden Miniserie der jugendlichen Psyche auf den Grund gegangen. Auch in seiner Serienadaption von Lord of the Flies zeigt er die Grausamkeit, die in Kindern schlummert. Netflix hat mit dem 4. Mai nun einen Starttermin für die vierteilige Serie bekanntgegeben (via The Hollywood Reporter ), der deutsche Fans allerdings verwirren muss: Hierzulande ist sie nämlich bei einem anderen Streamingdienst angelaufen.

Nicht bei Netflix: Wo läuft Adolescence-Nachfolger Lord of the Flies in Deutschland?

Schon seit dem 8. Februar 2026 ist Lord of the Flies in Deutschland komplett verfügbar – und zwar bei den Netflix-Konkurrenten Sky und WOW. Alle vier Folgen gibt es dort zu sehen.

Seit 1954 ist Herr der Fliegen nicht nur ein Klassiker, sondern eines der schonungslosesten Bücher über die menschliche Natur und die Gefährlichkeit von Gruppendynamik. Der perfekte Stoff für Thorne, der es versteht, Kinder in psychischen Ausnahmesituationen zu porträtieren. Im Interview mit Moviepilot sprach er ebenfalls über seine neue Serie.

Die Serie hält sich nah an dem Roman und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Schuljungen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer tropischen Insel stranden. Was zunächst wie ein Abenteuer wirkt, entwickelt sich schnell zu einem düsteren Experiment über Macht, Angst und Moral.

Thorne konzentriert sich mit jeder Episode auf eine der zentralen Figuren: den intelligenten Piggy (David McKenna), den pragmatischen Ralph (Winston Sawyers), den sensiblen Simon (Ike Talbut) und den machthungrigen Jack (Lox Pratt).

Wird Lord of the Flies auch bei uns zu Netflix kommen?

Regie führte Marc Munden, der in seiner Inszenierung auf satte Farben setzt, die das giftige Grün der Insel besonders hervorheben. Hinter der Musik steht mit Hans Zimmer, Kara Talve und Cristobal Tapia de Veer ebenfalls ein hochkarätiges Team, das die beklemmende Atmosphäre der paradiesischen Insel auch für die Ohren bestens einfängt.

Auch interessant:

Müssen Netflix-Kund:innen hierzulande für immer auf die neue Serie des Showrunners verzichten, der ihnen mit Adolescence ein Spannungsmeisterwerk schenkte? Leider haben sie schlechte Karten. Lord of the Flies wurde ursprünglich für die BBC produziert, die in der Vergangenheit stets nur einen der beiden Dienste für eine Deutschland-Lizenz auswählte: Peaky Blinders etwa läuft bei Netflix, während die Comedy-Serie Ghosts bei WOW verfügbar ist.