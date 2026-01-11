Die neue Star Trek-Serie spielt 900 Jahre nach Raumschiff Enterprise – wir erklären den großen Zeitsprung

Star Trek: Starfleet Academy spielt beinahe ein ganzes Jahrtausend nach den bekannten Original-Serien des Franchises. Wir verraten euch, was es mit dem Zeitsprung auf sich hat.

Mit Star Trek: Starfleet Academy startet eine brandneue Serie, die das Sci-Fi-Franchise in bisher unbekannte Welten fortführt. Die Handlung begleitet die Ausbildung junger Sternenflotten-Kadett:innen: Unsere Redaktion hat bereits einen Einblick bekommen und verrät euch, ob sich Starfleet Academy lohnt.

Die neue Star Trek-Serie macht so einen großen Zeitsprung auf der Timeline wie bisher nur eine einzige andere Produktion. Nun erklärte Franchise-Chef Alex Kurtzman, dass sein Eindruck der weltpolitischen Lage zu der drastischen Entscheidung führte.

Deshalb spielt Star Trek: Starfleet Academy so weit in der Zukunft

Die Handlung der Serie springt ins 32. Jahrhundert. Damit spielt sie 900 Jahre nach dem 22. und 23. Jahrhundert, in dem bekannte Serien wie Raumschiff Enterprise, Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert und Star Trek: Deep Space Nine spielten. Bei diesen Jahren handelt es sich um die goldenen Jahre der Föderation: Die Zukunft sieht strahlend aus und wird geprägt von Wohlstand und wissenschaftlichem Optimismus.

Wie Alex Kurtzman in einem Interview mit der L.A. Times erklärte, hält er diese Utopie jedoch nicht mehr für angemessen für ein junges Publikum, das mit Starfleet Academy besonders angesprochen werden soll:

Als Vater eines 17-jährigen Jungen sehe ich, was mein Sohn empfindet, wenn er auf die Welt und seine Zukunft blickt. Ich sehe die Unsicherheit; ich sehe, dass all die Dinge, die wir für selbstverständlich hielten, für ihn keine Gewissheiten sind. Ich sehe, wie er erkennt, dass er ein riesiges Chaos erbt, das es zu beseitigen gilt, und dass es an seiner Generation liegen wird, herauszufinden, wie das zu bewerkstelligen ist, und das ist eine große Herausforderung für ein Kind.

Er habe das Gefühl gehabt, dass ein Setting im 23. Jahrhundert zu weit weg von der Realität heutiger Jugendlicher sei – und entschied sich stattdessen für eine sehr viel düsterere Welt, die wir bisher nur aus der Serie Star Trek: Discovery kennen. Damit hat die Serie zwar völlige Freiheit, was ihre Geschehnisse angeht, bringt neben einigen Discovery-Charakteren und einer absoluten Star Trek-Legende aber auch keine bekannten Figuren zurück.

Starfleet Academy knüpft an Star Trek: Discovery an

Achtung: Es folgen Spoiler für Star Trek: Discovery! Bei der Sternenflotten-Klasse, die uns in Starfleet Academy erwartet, handelt es sich um den ersten Jahrgang nach über einem Jahrhundert. In Folge des sogenannten “Burn”, der in der ganzen Galaxie das Dilithium zerstörte, verlor die Föderation ihre Stärke. Die Erde verließ im Folge des Einschnitts sogar die Föderation.

Erst mit der Ankunft der Discovery-Crew, die in Staffel 2 der Serie durch ein Wurmloch ungeplant einen riesigen Zeitsprung macht, kann die Föderation beginnen, ihre alte Stärke wieder aufzubauen und die Sternenflotte zu reaktivieren. Und genau da setzt Starfleet Academy an: Auf den Schultern der neuen Kadett:innen lastet die Hoffnung einer ganzen geschwächten Gesellschaft.

Ob Kurtzman's Plan aufgeht, könnt ihr jetzt herausfinden: Seit dem 15. Januar 2026 ist Star Trek: Starfleet Academy auf Paramount+ im Streaming-Abo erhältlich. Zunächst werden zwei Episoden veröffentlicht, bevor es wöchentlich mit je einer Folge weitergeht.