Die neue The Rookie-Serie spielt 1000 Kilometer weiter nördlich: Alles, was wir zu The Rookie North wissen

Die Pilotfolge für ein zweites Spin-off zu The Rookie ist offiziell bestellt und es gibt für Fans gleich mehrere Gründe, sich darüber zu freuen. Hier erfahrt ihr alles zum Ableger der Polizeiserie.

Der erste The Rookie-Ableger The Rookie: Feds ging 2022 ziemlich baden und wurde nach nur einer Staffel wieder eingestampft. Serienschöpfer Alexi Hawley unternimmt nun den zweiten Versuch und der könnte von etwas mehr Erfolg gekrönt sein. Denn es scheint, als wolle er exakt The Rookie 2.0 drehen, nur etwas weiter nördlich und mit mehr Natur. The Rookie North klingt definitiv spannend.

In diesem Artikel erfahrt ihr:

Bedeutung des Titels

Möglicher Start

Handlung

Darsteller:innen

Der Titel The Rookie: North ist clever gewählt

Die neue The Rookie-Serie hat den simplen Titel The Rookie: North (zu Deutsch: Norden), wie Deadline bereits im Sommer 2025 berichtete. Der Titel ist in sich eine Anspielung auf die Mutterserie und ziemlich genial gewählt. The Rookie North soll nämlich in Vancouver, Washington gedreht werden. Das liegt rund 1000 Kilometer weiter nördlich. Denn während die Mutterserie in Los Angeles spielt, also Hollywood, wird Vancouver oft auch Hollywood North genannt.

Die Gegend von Vancouver kennt ihr bereits aus Serien wie Supernatural, The Flash, Arrow oder Bates Motel, die alle dort gedreht wurden.

Genaugenommen spielt The Rookie: North nun im Pierce County Police Department, wie Variety 2025 berichtete. Das ist etwas südlich von Seattle, der größten Stadt im Nordwesten der USA. Während Seattle bestens aus Klassikern wie Men in Black und Schlaflos in Seattle bekannt ist, wurde auf Pierce County noch kein großes Augenmerk gelegt. Bildgewaltige Naturlandschaften könnten The Rookie: North etwas Neues hinzufügen, was Los Angeles nicht zu bieten hat.

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Start: Wann kommt The Rookie North?

Bisher wissen wir nicht, ob die Serie The Rookie North überhaupt kommen wird. Aktuell befindet sich nur der Pilot offiziell in Produktion. Im April 2026 wurde nun gemeinsam mit einer Staffel 9-Verlängerung der Mutterserie auch der Dreh der neuen Pilotfolge offiziell bestellt. Der Sender hat also so viel Vertrauen, dass er Geld und Ressourcen für eine Probefolge ausgibt. Wenn der Pilot gut ankommt, wird die 1. Staffel von The Rookie North offiziell bestellt.

Sollte die 1. Staffel in Auftrag gegeben werden, können wir sie voraussichtlich im Herbst 2026 erwarten. Staffel 8 der Mutterserie erschien am 6. Januar 2026, Staffel 9 voraussichtlich Anfang 2027.

Handlung: Darum geht's in der neuen The Rookie-Serie

Stellt euch auf ein Déjà-vu ein, denn Hawley selbst hatte bereits letztes Jahr die Prämisse des neuen Piloten geteilt: In The Rookie North geht es um einen "männlichen Polizisten" in seinen 40ern oder 50ern, der "in seinem zweiten Akt in eine neue Lebensphase eintritt". Die neue Hauptfigur heißt Alex Holland.

Die offizielle Synopsis lautet:

Alex Holland war der Meinung, seine Lebensmitte sei keine Krise wert. Doch nachdem ein gewalttätiger Einbruch in sein Haus einen bis dato schlummernden Lebenszweck entfacht, kämpft Alex gegen ein Leben voller gescheiterter Verpflichtungen an, indem er als ältester Neuling in das Pierce County Police Department eintritt. Als Polizist, der von der städtischen Küste bis zum ländlichen Wald, wo Verstärkung nicht nur fünf Minuten entfernt ist, im Einsatz ist, muss Alex seinem skeptischen Ausbilder, seinen Rekrutenkollegen und sich selbst beweisen, dass er endlich etwas gefunden hat, das den Kampf wert ist."

Die Serie wird sich sicherlich ein paar eigene Kniffe überlegen, aber The Rookie North wird im Gegensatz zu Feds wohl das Erfolgsrezept der Mutterserie penibel wiederholen. Vor allem die Einsätze im ländlichen Gebiet klingen nach einer spannenden Abwechslung, bei der die Polizist:innen viel mehr auf sich allein gestellt sind. Das bisherige Erfolgsrezept lässt sich damit wunderbar wiederholen, denn das lag im Patrouillen-Charakter von The Rookie, wie Alexi Hawley es selbst beschrieb:

Ich denke, die Magie von The Rookie liegt in dem Fakt, dass jedes Mal, wenn sie aus ihrem Polizeiauto steigen, alles passieren kann. Und ich denke, das ist etwas, das wir auch in einem Spin-off zu wiederholen versuchen.

Besetzung: Jay Ellis tritt in Nathan Fillions Fußstapfen

Wie Ende November 2025 bekannt wurde, wird Jay Ellis die Hauptrolle des Alex Holland spielen.

Er wurde 2016 als Lawrence Walker in der Comedy-Serie Insecure einem breiteren Publikum bekannt. Zuletzt war er in allen acht Folgen des Netflix-Hits Running Point zu sehen als Basketball-Coach Jay Brown. Damit wurde genau wie Nathan Fillion ein Comedy- und Drama-erprobter Lead gefunden.

Mehr zu The Rookie:

Fans wollen bestimmt auch im neuen Spin-off die begehrte Mischung aus knallharter Action, pointierter Comedy und hartem Drama sehen. Alexi Hawley hat das in seinem Pilot-Drehbuch garantiert bedacht und bisher stehen die Zeichen gut. Wir sind sehr gespannt, ob wir die Serie zu Gesicht bekommen werden.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.