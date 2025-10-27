Die neue The Rookie-Staffel kommt erst nächstes Jahr: Das steckt hinter der langen Wartezeit

In Staffel 7 von The Rookie wurden Fans mit der ein oder anderen offenen Frage zurückgelassen. Die Antworten könnten dauern, denn Staffel 8 wird sich absichtlich verspäten.

Der Sender ABC, unter anderem verantwortlich für das beliebte Polizeidrama The Rookie, versucht mit neuer Strategie, die Zielgruppe zu erweitern. Die Folge ist, dass Fans der Serie sich noch einige Monate in Geduld üben müssen, bevor es endlich mit Staffel 8 weitergeht.

The Rookie-Fans müssen auf Staffel 8 warten – Grund ist eine neue Strategie

Bereits vor einiger Zeit wies Screen Rant darauf hin, dass die Fans von The Rookie diesmal eine längere Pause hinnehmen müssen, bevor sie ihre Lieblingsfiguren in Staffel 8 wiedersehen dürfen. Grund dafür ist, dass ABC neue Zuschauer:innen für die Serie anlocken will und etwas Neues ausprobiert hat, was die Programmplanung betrifft.

So verzichtete man darauf, The Rookie und die neuere Polizeiserie Will Trent zu ihren klassischen Erscheinungsdaten im Herbst auszustrahlen. Stattdessen wurden sie ab Januar 2025 Dienstagabend direkt hintereinander gezeigt. Das strategische Manöver war ein Erfolg, denn die Einschaltquoten für The Rookie stiegen um 13 Prozent. Leider lässt die Rückkehr von John Nolan (Nathan Fillion) und Co. jetzt auf sich warten.

Eine Erleichterung dürfte aber die Feststellung von Collider sein, dass die Dreharbeiten für die 8. Staffel von The Rookie bereits in vollem Gange sind. Gedreht wird unter anderem in Prag, was spannende Rückschlüsse offen lässt, wie und warum es Nolan und sein Team gerade dorthin verschlägt.

Auch interessant:





Anscheinend muss sich Serienschöpfer Alexi Hawley ranhalten, wenn er sowohl der Originalserie The Rookie als auch dem angekündigten Spin-off The Rookie North gerecht werden will. Über Letzteres ist im Wesentlichen bekannt, dass es sich erneut um einen Polizei-Neuling handelt, der allerdings in Seattle beheimatet sein wird.

Es bleibt zu hoffen, dass der Serienschöpfer weiß, was er tut und keine der Serien durch die geteilte Aufmerksamkeit leiden wird. Immerhin ist es The Rookie inzwischen 7 Staffeln lang gelungen, eine stabile Qualität zu erhalten. Die wäre auch in Staffel 8 (und wie viele auch immer noch kommen mögen) wünschenswert.

Wann kommt The Rookie Staffel 8?

Wie mittlerweile ein erster Teaser enthüllte, kommt Staffel 8 am 6. Januar 2026 zu ABC. Wenige Tage später wird sie aller Voraussicht nach in der Originalfassung auch bei Sky und WOW landen, die Synchronfassung dagegen könnte weitere drei bis vier Wochen auf sich warten lassen. Bis die neuen Folgen bei Disney+ landen, werden vermutlich mehrere Monate vergehen.