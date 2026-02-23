Die neue, von Spielberg produzierte Miniserie von Netflix ist bereits ein Phänomen: Der Trailer hat über 11 Millionen Aufrufe erreicht und die Zahl steigt weiter

Mit Jurassic Park hat Steven Spielberg einen Dino-Boom ausgelöst. Nun will er das Interesse an den Urzeit-Riesen mit seiner Netflix-Miniserie erneuern.

Vor über 30 Jahren entwickelte sich Jurassic Park zum damals erfolgreichsten Film aller Zeiten. Wenn der Name von Regie-Legende Steven Spielberg über einem Dino-Projekt steht, horcht man deswegen automatisch auf – selbst wenn er nur als Produzent beteiligt ist. Das ist der Fall bei der neuen Miniserie Die Dinosaurier, deren Trailer sich innerhalb von wenigen Tagen zu einem kleinen Phänomen gemausert hat, das mehr Aufrufe erzielte als mancher Netflix-Blockbuster.



Der Trailer für die Netflix-Miniserie Die Dinosaurier schlägt Bridgerton und The Night Agent

Hier ein paar Zahlen des Dino-Trailers, der am 5. Februar veröffentlicht wurde:

2,6 Millionen Aufrufe bei TikTok

2,8 Millionen Aufrufe bei Instagram

11 Millionen Aufrufe bei YouTube

Die Angaben beziehen sich nur auf die amerikanischen Kanäle von Netflix. Das YouTube-Video liegt aktuell bei 11.460.942 Aufrufen und ist der mit Abstand erfolgreichste Serien-Trailer des Kanals seit der Veröffentlichung des Final-Trailers für Stranger Things Staffel 5 Ende Dezember, der auf 16 Millionen Views kommt.

Schaut euch den Trailer für Die Dinosaurier hier an:

The Dinosaurs - S01 Trailer (English) HD

Die Dinos haben folglich Hits wie Bridgerton, Virgin River und The Night Agent geschlagen, die mit ihren neuen Trailern nicht auf zweistellige Millionen-Zahlen gekommen sind, von anderen Doku-Trailern ganz zu schweigen.

Hinter der Netflix-Miniserie stehen Steven Spielberg, Morgan Freeman und das Team von Unser Planet

Bei Die Dinosaurier handelt es sich um eine vierteilige Naturdokumentation, die unter anderem von Steven Spielbergs Amblin Entertainment sowie Keith Scholey und Alastair Fothergill (Unser Planet) produziert wird.

Wie schon beim Klassiker des Genres, Dinosaurier – Im Reich der Giganten, werden die Urzeitgiganten, die vor Millionen Jahren auf unserer Erde gewandelt sind, mithilfe von visuellen Effekten zum Leben erweckt. Die Story wird von Netflix wie folgt beschrieben:

[Die Miniserie] zeichnet die Geschichte des Aufstiegs und Falls der Dinosaurier nach — woher sie kamen, warum sie von Bedeutung waren, wie sie sich entwickelten und wie sie ihr endgültiges Schicksal ereilte.

Die Serie besteht aus vier Episoden und wurde als "spiritueller Nachfolger" von Leben auf unserem Planeten kreiert, die 2023 bei Netflix erschienen ist. Wie schon beim Vorgänger wird Oscar-Preisträger Morgan Freeman als Erzähler der englischen Originalfassung fungieren.

Ein paar Informationen zu den Dinosauriern, die wir sehen werden, gibt es schon. In der Pressemitteilung von Netflix ist die Rede von:

Marasuchus



Plateosaurus



Mamenchisaurus



Stegosaurus



Ankylosaurus



Allosaurus



Tyrannosaurus rex



Pliosaurus



Mosasaurus



Spinosaurus



Anchiornis

Longipteryx



Ein paar der Gattungen kennt man aus den Jurassic Park- und Jurassic World-Filmen. Allerdings wird sich die Doku auch den gefiederten Dinosauriern widmen, die in den Blockbustern zu kurz kommen.

Auch interessant:

Die Netflix-Miniserie startet schon in wenigen Tagen

Die Dinosaurier startet bereits am 8. März 2026 bei Netflix. Wer bis dahin noch mehr Dino-Inhalt bei dem Streamer braucht, kann dort derzeit Jurassic Park 1-3, die Reboot-Filme Jurassic World und Jurassic World 2: Das gefallene Königreich sowie die Serien Jurassic World: Die Chaostheorie und Jurassic World: Neue Abenteuer streamen.

In dem Doku-Vorläufer Leben auf unserem Planeten, der sich dem Verlauf der Evolution widmet, kommen die Riesen ebenfalls vor.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer Schwesternseite Trendencias erschienen.