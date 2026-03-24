Die neue, von Steven Spielberg produzierte Miniserie hat schon über 23 Millionen Aufrufe bei Netflix

Es müssen nicht immer Thriller und Sci-Fi-Abenteuer sein. Eine Dokumentation von Produzent Steven Spielberg hat bei Netflix in den letzten Wochen Millionen Aufrufe eingesammelt.

Vor knapp 33 Jahren hat Jurassic Park einen Dino-Boom sondergleichen losgetreten, denn der Blockbuster inspirierte eine Generation von Wissenschaftler:innen , sich mit den Urzeitgiganten zu beschäftigen. Jahrzehnte später ist die Faszination ungebrochen. Das weiß auch Filmemacher Steven Spielberg, der seitdem sechs weitere Jurassic-Filme inszeniert oder produziert hat.

Sein Name prangt auch als ausführender Produzent über einer Netflix-Miniserie zum Thema. Die Dinosaurier streamt seit dem 6. März und konnte sich lange in den weltweiten Top-10-Listen halten. Das gilt auch für Deutschland. Erst diese Woche ist sie aus den hiesigen Serien-Charts gerutscht.

Die Miniserie von Steven Spielberg hat über 23 Millionen Aufrufe erzielt – deutlich mehr als die Vorgänger-Serie

Die vierteilige Miniserie ist der spirituelle Nachfolger von Leben auf unserem Planeten aus dem Jahr 2023. Beide Serien werden im Original von Oscarpreisträger Morgan Freeman erzählt und beschäftigen sich mit der Evolution des Lebens auf unserem Planeten. Doch schon die Aufrufzahlen zeigen, wie viel Interesse die Dinosaurier im Vergleich zu anderen Urzeitwesen auf sich ziehen.

Leben auf unserem Planeten erzielte in den ersten vier Wochen nach Erscheinen 14,5 Millionen Aufrufe. Ein gutes Ergebnis für eine Naturdokumentation bei Netflix, aber deutlich weniger als beim Nachfolger. Die Dinosaurier hat zwischen dem 6. und dem 22. März beeindruckende 23,4 Millionen Aufrufe gesammelt, wie die Branchenseite What's on Netflix zeigt. Obwohl Dinos in der Doku Leben auf unserem Planeten eine prominente Rolle spielen, ziehen sie als Hauptdarsteller ihrer eigenen Miniserie deutlich mehr Publikum auf sich.

Mehr zu der Netflix-Serie:

Bei der Moviepilot-Community kommt Die Dinosaurier bisher ganz gut an und wurde mit durchschnittlich 6,4 Punkten bewertet. Ich persönlich war von der Dino-Doku allerdings etwas enttäuscht. Darüber spreche ich auch in dieser neuen Folge von Streamgestöber:

Podcast mit erstem Serienfazit 2026: Geheimtipps, Highlights und Enttäuschungen

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Gemeinsam mit meinem Kollegen Max werfe ich einen Blick auf die großen Hits der ersten drei Monate des neuen Serienjahres. Wir stellen euch persönliche Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps vor, die es bei Netflix, HBO Max, Disney+ und Co. zu streamen gibt.