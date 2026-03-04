Die neue Yellowstone-Serie hat gerade einen 8 Jahre alten Rekord gebrochen

Yellowstone ist diese Woche mit einer neuen Serie zurückgekehrt. Zum Start hat der Ableger um Dutton-Sohn Kayce direkt einen Rekord auf dem Heimatsender CBS gebrochen.

Yellowstone ist vor eineinhalb Jahren mit dem Staffel 5-Finale zu Ende gegangen, doch das Westernuniversum von Taylor Sheridan lebt in mehreren Ablegern weiter. Während uns bereits die Prequel-Serien 1883 und 1923 erwartet haben, ist diese Woche endlich auch die erste Sequel-Serie zu Yellowstone gestartet. In Marshals: A Yellowstone Story sorgt Dutton-Sohn Kayce (Luke Grimes) bei den US-Marshals für Recht und Ordnung.

Ganz offenbar wurde die neue Westerngeschichte heiß erwartet, denn zum Start konnte Marshals direkt einen achtjährigen Rekord auf CBS brechen.

Marshals: A Yellowstone Story bricht TV-Rekord bei CBS: So gut kam keine Serie in 8 Jahren an

Während Marshals: A Yellowstone Story in Deutschland beim Streamer Paramount+ zu sehen ist, ist die Serie in den USA beim Sender CBS beheimatet. Dort ging die erste Folge am 1. März 2026 an den Start und zog zahlreiche Menschen vor den Fernseher. Wie der Hollywood Reporter berichtete, konnte das Spin-off ganze 9,52 Millionen Views verzeichnen.

Damit hat Marshals einen Sender-eigenen Rekord gebrochen, der für die letzten acht Jahre eisern gehalten wurde. Zuletzt konnte die Krimiserie FBI: Special Crime Unit bei ihrem Debüt im September 2018 rund 10 Millionen Views verzeichnen. Seitdem hat das auf dem Sender keine fiktionale Serie mehr geschafft.

Bei Marshals: A Yellowstone Story fungiert nicht Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan als Showrunner. Stattdessen hat Spencer Hudnut den Posten übernommen. Die erste Folge wurde von Greg Yaitanes inszeniert. Sheridan betreut die neue Serie jedoch weiterhin als ausführender Produzent. Neben Luke Grimes kehren darin unter anderem die bekannten Yellowstone-Gesichter von Gil Birmingham, Mo Brings Plenty und Brecken Merrill zurück.

Wann geht es mit Marshals: A Yellowstone Story weiter?

Neue Folgen von Marhals: A Yellowstone Story erschienen sowohl in den USA als auch in Deutschland wöchentlich. Hierzulande steht die erste Folge seit dem 2. März 2026 bei Paramount+ im Streaming-Abo. Weiter geht es am kommenden Montag mit Episode 2. Die Debüt-Staffel umfasst insgesamt 13 Folgen.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.

