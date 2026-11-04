Die neuste Scrubs-Folge gibt Fans alles, was sie wollten – und dann das!

Scrubs-Fans bekamen diese Woche eigentlich fast alles, was sie sich seit Anfang des Revivals wünschten. Warum trotzdem alle am Boden zerstört sind, erfahrt ihr hier auf Moviepilot.

In den Vereinigten Staaten läuft die 2. Staffel des Scrubs-Revivals bereits seit sieben Folgen, während wir uns in Deutschland noch ein paar Tage bis zum Season-Start gedulden müssen. Eine emotionale Entwicklung wollen wir euch aber nicht vorenthalten. Es ist sozusagen ein Notfall, der sofort eingeliefert werden muss.

Ab hier Spoiler zur Scrubs-Folge: Staffel 11, Folge 7 (My Story)!

Scrubs schenkt J.D. und Elliot ein Traum-Date nach der Scheidung

Die erste Episode des Revivals schockierte Scrubs-Fans sofort mit der Info, dass J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke) zwischen den Serien tatsächlich geheiratet haben, mittlerweile aber geschieden sind und ihren Sohn gemeinsam aufziehen. Der heißt Ollie, wird gespielt von Kellan Tetlow und ist in der neuen Folge erstmals zu sehen.

Nach einem erfolgreichen Elternmoment gehen die beiden zusammen essen und fragen sich, warum ihre Ehe nicht standhalten konnte. Geht hier vielleicht wieder was? Immerhin gingen die jeweiligen Beziehungen zu Sean (Scott Foley) und Charlie (Rachel Bilson) gerade in die Brüche, weil die beiden sich stattdessen ineinander verliebten. Es folgt ein romantischer Spaziergang am Wasser, bei dem J.D. der großen Liebe seines Lebens abermals seine Gefühle gesteht. Er und Elliot küssen sich, die Fans auf der anderen Seite des Bildschirms jubeln, können ihr Glück kaum fassen, doch dann ...

... dann stellt sich heraus, dass das gesamte Date nur eine von J.D.s Fantasien war. Der vielleicht grausamste Scrubs-Twist seit Brendan Frasers Geist alle zum Weinen gebracht hat. In Wirklichkeit leistet der Tagträumer einer alten Demenzpatientin Gesellschaft und lässt sich mit gebrochenem Herzen zu der Vorstellung einer geretteten Ehe mit Elliot hinreißen. Während die Patientin in ihrem Wahn glaubt, an der Decke zu schweben, leistet J.D. ihr dort, sich seiner tröstenden Fantasie hingebend, einfach Gesellschaft. Verdammt noch mal, Scrubs!

Fans und Schauspielerin Sarah Chalke sind begeistert von der Folge

Die Fanbesprechung der Folge auf Reddit macht trotz allem Shipper-Frust sehr schnell deutlich, dass es sich hierbei um eine der stärksten Folgen des gesamten Scrubs-Revivals handelt. Das spiegelt sich auch auf IMDb wider, wo My Story mit einer 8,5 von 10 derzeit die bestbewertete Folge der bisherigen Staffel ist. Scrubs-Fans lachen halt gern, sind aber erst richtig happy, wenn man ihnen ordentlich das Herz bricht.

Auch Elliot-Darstellerin Sarah Chalke zählt sich zu den Fans der Folge und sprach mit Deadline über die komplizierte Beziehung und den Twist:

Ich glaube, den Autoren war es vor allem sehr wichtig, dass die Täuschung funktioniert – dass das Publikum also nicht merkt, dass es sich um eine Fantasie handelt. Für Elliot war dies – ohne dass es explizit ausgesprochen werden müsste – zweifellos die bedeutendste Beziehung ihres Lebens. Dass es nicht geklappt hat, war für sie extrem schmerzhaft. Deshalb hat sie eine Schutzmauer errichtet: 'Das können wir nicht noch einmal versuchen, denn es hat ja schon einmal nicht funktioniert.'

Denn selbst wenn sie einander immer lieben werden und dazu bereit wären, sich erneut aufeinander einzulassen, müssen sie auch an Ollie denken:

Zudem denkt sie an ihr Kind: Sollten sie es noch einmal miteinander versuchen, würden sie das Kind erneut durch diesen ganzen Prozess schicken – und genau das ist ein wesentlicher Grund für ihre Haltung [...] Auch wenn sich das Ganze in J.D.s Fantasie abspielt, wollten die Autoren verdeutlichen, dass dies Elliots Sichtweise ist. J.D. kann diese respektieren, und seine Liebe zu ihr wiegt schwerer als sein eigener Wunsch, es noch einmal miteinander zu versuchen.

Und wenn wir mal ehrlich sind: Die Beziehung zwischen J.D. und Elliot war auch schon in der Originalserie enorm kompliziert und alles andere als harmonisch. Immer wieder trennten sie sich und kamen nach ellenlangen Aussprachen erneut zusammen, was sich nicht immer nach einer guten Idee anfühlte. Die jetzige Situation ist nur eine logische Folge daraus – nur mit dem Unterschied, dass jetzt ein gemeinsames Kind im Spiel ist.

Szene aus Scrubs Staffel 11, Folge 7:

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Wann kommt die neue Scrubs-Staffel nach Deutschland?

Wir hängen wieder ein paar Wochen hinterher, was den Scrubs-Nachschub angeht, aber immerhin haben wir mittlerweile einen festen Termin für die 2. Season des Revivals. So werden die neuen Folgen ab dem 18. November dieses Jahres auf Disney+ eingeliefert.