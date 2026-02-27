Die neuste Star Trek-Folge wiederholt geniales Zeitreise-Konzept aus der besten Raumschiff Voyager-Episode

Star Trek: Starfleet Academy spielte diese Woche auf eine ikonische Raumschiff Voyager-Episode an. Sie ist sehr gut bewertet und dreht sich um den Doktor, der in beiden Formaten vorkommt.

Das neue Star Trek: Starfleet Academy dreht sich vor allem um die jungen Kadett:innen der Sternenflotten-Akademie im 32. Jahrhundert. Manchmal spielt die Serie aber auch auf klassische Charaktere, Momente und Konzepte aus der reichhaltigen Geschichte des langjährigen Sci-Fi-Franchise an. Zum Beispiel mit der Episode Series Acclimation Mil, die sich im großen Stil auf Star Trek: Deep Space Nine bezog.

Diese Woche spielte man auf die laut fast 4.000 Fans beste Folge von Star Trek: Raumschiff Voyager an. Wir erklären euch, was da los war.

Der Voyager-Doktor erlebt ein Zeit-Déjà vu in der neuen Star Trek: Academy-Episode

Staffel 1, Folge 8 von Starfleet Academy heißt Das Leben der Sterne und dreht sich unter anderem um die holografische Kasqianerin Sam (Kerrice Brooks), die aufgrund technischer Probleme auf ihren Heimatplaneten zurückkehren muss, um von ihren Schöpfern repariert zu werden. Captain Ake (Holly Hunter) und der Holo-Doktor (Robert Picardo) begleiten sie, müssen aber feststellen, dass der Planet Kasq sich in beschleunigter Zeit befindet: drei Tage im regulären Raum-Zeit-Kontinuum sind fünf Jahre auf Sams Heimatwelt. Und bei einigen Voyager-Fans hat es jetzt klick gemacht.

Der Doktor kennt dieses temporale Phänomen bereits aus der Raumschiff Voyager-Episode Es geschah in einem Augenblick aus Staffel 6, die auf IMDb mit einer sehr guten 9,1 bewertet wurde und demnach die beste Episode der ganzen Serie ist. Die USS Voyager gerät darin in die Umlaufbahn eines fremden Planeten, auf dem die Zeit relativ gesehen extrem beschleunigt vergeht.

So wird die Voyager als Himmelskörper zu einem festen Bestandteil der sich entwickelnden Kultur, bis Captain Janeway (Kate Mulgrew) und Co. sich schließlich befreien können. Während der Mission lässt sich der Doktor freiwillig auf den Planeten transportieren, wo er aus seiner Perspektive drei Jahre lang ein volles Leben lebt.

Ähnlich freiwillig bleibt der Doktor in der neusten Starfleet Academy-Folge auf Kasq, um Sam, die von Grund auf neu heranwachsen muss, während ihrer Kindheit und Adoleszenz beiseite zu stehen. Und das, obwohl er sich nach 900 Jahren Existenz voller Erinnerungen im Speicher geschworen hatte, nie wieder jemanden so nah an sich heranzulassen. Insgesamt erlebt er mit der Holo-Studentin ganze 17 Jahre, während außerhalb der beschleunigten Welt nur wenige Tage vergingen.

Gewissermaßen bezieht sich Das Leben der Sterne nicht nur auf die beste Voyager-Episode, sondern auch auf die Top-Episode aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Das ist laut IMDb die Folge Das zweite Leben, in der Captain Picard (Patrick Stewart) in eine Simulation hineingezogen wird, wo er die letzten Jahre eines Planeten miterlebt und ein ganzes Leben als Bewohner dieser untergehenden Welt im Sauseschritt erlebt.

In jedem Fall kann Zeitschabernack wie dieser nicht nur den temporal sensiblen El-Aurianern gehörig Kopfschmerzen bereiten ...

Wie geht es mit Star Trek: Starfleet Academy weiter?

Die 1. Staffel von Starfleet Academy besteht aus zehn Episoden, weshalb auf Paramount+ nur noch zwei Folgen bis zum Staffelfinale am 12. März übrig sind. Danach geht es aber auf jeden Fall weiter, denn seit dieser Woche ist auch schon die 2. Season der neusten Star Trek-Serie im Kasten.