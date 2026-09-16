Die Odyssee, aber im All: Diese vergessene Adaption ist ein reiner Sci-Fi-Fiebertraum

Christopher Nolans Blockbuster-Version von Die Odyssee bleibt relativ nah an der Homer-Vorlage. Ganz anders als diese Sci-Fi-Version, die 1000 Jahre in der Zukunft angesiedelt ist.

Bei den Stichwörtern Odyssee und All denken die meisten von euch sicherlich an das Kubrick-Meisterwerk 2001: Odyssee im Weltraum. Das hat bis auf den Titel aber relativ wenig mit Homers klassischem Abenteuer-Epos zu tun, welches man aktuell noch von Christopher Nolan inszeniert als Die Odyssee im Kino erwischen kann.

Es existiert aber sehr wohl eine waschechte Sci-Fi-Version der Geschichte – und zwar die französisch-japanische Zeichentrickserie Odysseus 31 aus dem Jahr 1981. Für einige von euch vielleicht sogar ein kritischer Treffer direkt ins Nostalgiezentrum, denn um 1990 herum lief das Format im Rahmen der deutschen Kindersendung Bim Bam Bino auf Tele 5.

Die schräge Sci-Fi-Zeichentrickversion versetzt die Odyssee ins All

Odysseus 31 spielt im 31. Jahrhundert, nachdem Odysseus den Roboter-Zyklopen zerstört hat und damit die Götter erzürnte. Die schicken ihn daraufhin im Raumschiff Ulyxes auf eine scheinbar endlose Reise – eine Odyssee, wenn man so will – auf der Suche nach der Heimat in den Weiten des Alls. Das Ganze ist eine Mischung aus der Heimfindung von Battlestar Galactica, dem Problemlösungsansatz von Doctor Who und der Ästhetik von Captain Future. Fügt noch eine Anime-Prise Captain Harlock und Die Königin der tausend Jahre hinzu, dann habt ihr in Kombination mit den mythologischen Elementen der eigentlichen Odyssee eine gute Vorstellung davon, was hier abgeht.

Hier das deutsche Opening zu Odysseus 31:

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Als gemeinsames Projekt zwischen DiC France, einigen französischen Fernsehsendern und dem japanischen Anime-Studio TMS stellte Odysseus 31 die erste Koproduktion ihrer Art dar. Sie wurde vor allem in Japan und Europa ausgestrahlt und brachte es auf eine Staffel mit 26 Episoden, in denen Weltraumheld Odysseus mit seinem Sohn Telemach, dem telepathischen Alien-Mädchen Yumi und dem Roboter Nono allerlei Sci-Fi-Abenteuer durchlebt. Dabei geht es im Gegensatz zu anderen Kinderserien der damaligen Zeit oft recht dramatisch und existenzialistisch vor sich.

Anime-Fans wird das Ganze vielleicht eher an die Weltraumzugreise aus Galaxy Express 999 erinnern, die wie Harlock und Die Königin der tausend Jahre zum Universum von Leiji Matsumoto gehört und ab den 70er Jahren großen Einfluss auf Sci-Fi-Animes ausübte. Oder aber an die ebenfalls von griechischer Mythologie inspirierten Held:innen aus Saint Seiya - Die Krieger des Zodiac, deren Retro-Serie in genauso psychedelischen Farben strahlt – und ebenfalls von Shingo Araki und Michi Himeno animiert wurde.

Figuren-Vergleich: Odysseus 31 vs. Die Odyssee von Christopher Nolan:

Zum Weiterlesen:

Wie kann man Odysseus 31 heute ansehen?

Den kompletten Sci-Fi-Fiebertraum auf den Bildschirm zu bekommen, kann heute eine ganz schöne Medienbeschaffungsodyssee werden. Streamen kann man den 45 Jahre alten Zeichentrickklassiker nämlich nicht. Und jetzt kommt die ganz schlechte Nachricht: Für das Heimkino erschien Odysseus 31 in Deutschland zuletzt auf VHS. Man muss also auf internationale DVD-Releases zurückgreifen oder zu den Göttern beten, es möge doch bitte eine neue Veröffentlichung mit Weltraum-Odysseus geben.