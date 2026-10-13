Die Odyssee kommt endlich ins Heimkino: So bald könnt ihr Nolans Abenteuer-Epos zuhause ansehen

Christopher Nolans Abenteuer-Blockbuster Die Odyssee ist seit Juli dieses Jahres im Kino zu sehen. In wenigen Wochen könnt ihr das griechische Epos auch daheim genießen und wir haben das genaue Datum für euch.

Die Odyssee läuft aktuell immer noch in vielen deutschen Kinos. Wer statt der großen Leinwand den heimischen TV-Bildschirm bevorzugt, hat schon bald die Gelegenheit dazu, den Sommer-Blockbuster von Christopher Nolan ganz privat anzusehen.

Nur noch ein Monat bis zum Heimkino-Start von Die Odyssee

Universal Pictures hat uns per Pressemeldung den Heimkino-Start von Die Odyssee bestätigt. So ist ab dem 18. November 2026 zum einen die physische Variante als 4K Ultra HD-Scheibe & Blu-ray zu haben, während gleichzeitig VoD-Streams auf verschiedenen digitalen Plattformen online gehen.

Bis Nolans Abenteuer-Epos mit klassischer Homer-Vorlage im Streaming-Abo landet, ziehen noch ein paar weitere Monate ins Land. Voraussichtlich erfolgt die Flatrate-Premiere dann im Frühjahr 2027 auf WOW. Grund ist eine Content-Lizenzpartnerschaft zwischen NBCUniversal und Sky.

Seht hier den Odyssee-Trailer:

The Odyssey - Trailer (English) HD

Die Odyssee ist einer der größten Filme 2026

Nolans Odyssee erzählt wie Homers antikes Epos von der gefährlichen Heimreise des Königs Odysseus (Matt Damon), der aus dem Trojanischen Krieg zurückkehrt. Um zu seiner Frau Penelope (Anne Hathaway) und seinem Sohn Telemachos (Tom Holland) zurückzukehren, muss er verschiedene Gefahren bestehen – Zyklop und Sirenen lassen grüßen.

Weitere Rollen im hochkarätig besetzten Blockbuster haben unter anderem Zendaya als Athene, Lupita Nyong'o als Helena, Robert Pattinson als Antinoos, Charlize Theron als Kalypso und Jon Bernthal als Menelaos.

Noch mehr zum Thema Die Odyssee:

Laut Box Office Mojo war 2026 nur ein einziger Film international erfolgreicher als Die Odyssee. Tom Holland, der in beiden mitspielte, übertraf seinen Kinokassenerfolg nämlich noch mit Spider-Man: Brand New Day.

Weltweit hat Die Odyssee über 1,8 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt, während das jüngste Spider-Man-Abenteuer von Marvel und Sony es sogar auf sagenhafte 2,5 Milliarden brachte, allerdings mit dem Vorteil einer niedrigeren Altersfreigabe.