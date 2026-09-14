Die Odyssee stößt Jurassic World vom Thron: Diesen Rekord hat Christopher Nolan jetzt auch noch geknackt

Christopher Nolans Abenteuerepos Die Odyssee ist nicht aufzuhalten. Jetzt hat sein Odysseus auch noch die Dinos der Jurassic World in einer Kategorie besiegt.

Es wird allmählich zur journalistischen Odyssee, sämtliche Erfolge des diesjährigen Mega-Blockbusters von Christopher Nolan (Oppenheimer) aufzuzählen. Die Odyssee ist nämlich nicht nur sein persönlich erfolgreichster Film, sondern nach Spider-Man: Brand New Day der größte Kassenschlager 2026. Nun ging eine weitere Trophäe an die sensationelle Homer-Verfilmung.

Die Odyssee ist jetzt vor Jurassic World der erfolgreichste Universal-Film aller Zeiten

Seit 2015 kam dem Jurassic Park-Sequel Jurassic World die Ehre zuteil, der finanziell erfolgreichste Film der Universal Studios zu sein. Das ist kein Pappenstil, schließlich handelt es sich bei dem Traditionsunternehmen um eines der Big Five von Hollywood. Mit einem internationalen Einspielergebnis von über 1,67 Milliarden US-Dollar befand sich der Dinostreifen bis zuletzt auf Platz 12 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Mit über 1,68 Mrd. Dollar hat Die Odyssee die Urzeitechsen nun überholt.

Der große Erfolg ist im Fall von Die Odyssee allerdings noch etwas beeindruckender, als bei Jurassic World, das ein viel größeres Publikum ins Kino ziehen konnte. Bei Nolans Sandalenfilm handelt es sich nämlich gleichzeitig um den lukrativsten Rated-R-Film aller Zeiten – das amerikanische Äquivalent einer FSK-Freigabe zwischen 16 und 18. Die Zielgruppe ist in den USA also viel kleiner und trotzdem steckte Odysseus (Matt Damon) die geklonten Dinos an den Kinokassen in die Tasche. In Deutschland existierte diese Hürde zugegebenermaßen nicht, hier ist der Film ab 12 Jahren freigegeben.

NBCUniversal Entertainment-Vorsitzende Donna Langley im Statement zum Erfolg des neusten Nolans: "Was Chris und [Produzentin] Emma [Thomas] geschaffen haben, wird als einer der ehrgeizigsten und brillantesten Filme in der Kinogeschichte in Erinnerung bleiben. Ein generationenprägendes Ereignis, das das Kinobesuchen selbst antreibt."

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Der Streaming-Start von Die Odyssee lässt auf sich warten

Aufgrund einer exklusiven Content-Lizenzpartnerschaft zwischen NBCUniversal und Sky wird Die Odyssee hierzulande irgendwann bei Sky und WOW im Abo zu streamen sein – allerdings nicht vor dem Frühjahr 2027. Vorher steht ab dem 17. November dieses Jahres der digitale VoD-Start in den USA bevor und die physische Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD.