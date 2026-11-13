Tom Holland und Zendaya gehören wohl zu den derzeit beliebtesten Paaren Hollywoods. Da kann auch eine Drohung zur Trennung nichts ändern – vor allem nicht wenn es um Christopher Nolan geht.

Tom Holland hatte in diesem Jahr gleich mehrere Gründe zum Feiern. Nicht nur starteten mit Spider-Man: Brand New Day und Die Odyssee gleich zwei grandiose Blockbuster, sondern er heiratete auch seine langjährige Partnerin Zendaya. Das Paar erfreut sich unter Fans großer Beliebtheit und scheint sehr auf Wolke 7 zu schweben. Selbst eine angedrohte Trennung seitens Zendaya kann daran nichts ändern.

Die Odyssee wäre beinahe mit Spider-Man kollidiert – Zendaya machte Tom Holland klar, wo die Prioritäten liegen

In einem Interview mit dem People-Magazin erzählte Tom Holland, dass er Zendaya natürlich gleich von dem Angebot berichtete. Sein Angebot kam noch, bevor Zendaya selbst für den Film gecastet wurde.

Ehrlich gesagt, nachdem ich von unserem Meeting nach Hause kam, setzte ich mich mit Z (Zendaya) zusammen und sagte: ‘Ich habe dieses Filmangebot bekommen.’ Und sie fragte ‘von wem?’ Ich sagte ‘Es ist der Große.’ Und sie fragte ‘Chris?’ Und ich nur ‘Ja, es ist Chris Nolan.’

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Das Problem war allerdings, dass die Drehpläne von Spider-Man und Die Odyssee zur gleichen Zeit stattfinden sollten. Daraufhin stellte Zendaya ein klares Ultimatum.

Ich verlasse dich, wenn du Die Odyssee nicht machst.

Als er das erzählte, musste Holland herzlich lachen, ebenso wie Nolan und seine Co-Stars Anne Hathaway und Matt Damon. Es ist klar, dass Zendaya diese Drohung niemals ernst gemeint hat. Schließlich ist Zendaya laut eigener Aussage selbst Tom Hollands größter Fan, aber auch ein Fan von Christopher Nolan. Bei Jimmy Fallon erzählte sie die Geschichte, wie sie von Holland persönlich von ihrem Engagement erfuhr.

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Dass beide für denselben Film von Nolan gecastet wurden, war alleine schon ein großer Segen für das Paar. Aber dass sie auch noch den Moment teilen durften, in dem Holland ihr mitteilte, dass sie die Rolle der Athena hatte, macht die Geschichte noch ein wenig süßer.

Die Odyssee streamt jetzt im Heimkino

Wer Tom Holland und Zendaya noch einmal in Die Odyssee erleben wil, kann sich das Abenteuer-Epos jetzt als Kauf- und Leihtitel bei verschiedenen VoD-Anbietern im Heimkino sichern. Darüber hinaus ist der Film mittlerweile auch als DVD und Blu-ray verfügbar.