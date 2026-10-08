Die perfekte Mischung aus Reacher und James Bond begeistert Amazon: Ein echter Elitesoldat hat die Vorlage geschrieben

Reacher und 007 müssen sich warm anziehen: In den Amazon-Charts kämpft sich gerade ein Action-Thriller nach oben, in dem ein britischer Soldat einen Anschlag verhindern muss.

Auch Action-Giganten sollten sich vorsehen: Zwar sind gerade alle James Bond-Filme auf Amazon Prime Video verfügbar und auch für Reacher ist die Zukunft gesichert. Doch nach reinen Plätzen gewinnt ein Action-Thriller gerade den Kampf um die Aufmerksamkeit der Streaming-Fans: Stratton steht auf Platz 2 der Filmcharts.

Die Reacher- und James Bond-Konkurrenz auf Amazon Prime schrieb ein echter Soldat

Stratton ist ein Actionfilm aus dem Jahre 2017 von Simon West (Con Air, The Expendables 2). Er dreht sich um den gleichnamigen Elitesoldaten (Dominic Cooper) der britischen SBS-Eliteeinheit. Dessen Einsatz im Irak läuft gehörig schief: Strattons Partner Marty (Tyler Hoechlin) kommt ums Leben und der Ex-KGB-Fiesling Barofsky (Thomas Kretschmann) flieht mit einer mörderischen Biowaffe namens Satan's Snow.

Schaut hier den Trailer zu Stratton:

Stratton - Trailer (Deutsch) HD

Damit der skrupellose Bösewicht das tödliche Gas nicht über London freisetzt, arbeitet Stratton mit Martys bestem Freund, dem Navy SEAL Hank (Austin Stowell), und dem britischen MI6 zusammen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Stratton ist hochkarätig besetzt: Neben den oben genannten Darstellern standen unter anderem Tom Felton (Harry Potter), Connie Nielsen (Gladiator) und Gemma Chan (Eternals) vor der Kamera.

Besondere Aufmerksamkeit verdient aber vor allem die Vorlage: Die Stratton-Romanreihe, die aktuell acht Bücher umfasst, wurde von einem ehemaligen SBS-Soldaten unter dem Pseudonym Duncan Falconer geschrieben. Er arbeitete auch am Drehbuch mit. Seiner eigenen Website zufolge war er mit 19 der jüngste Rekrut in "modernen Zeiten", der das knallharte Auswahlverfahren der Eliteeinheit bestand.

So sehen aktuell die Amazon-Charts der Filme aus:

Übrigens sollte statt Dominic Cooper ursprünglich Henry Cavill die Hauptrolle in Stratton übernehmen – stattdessen verließ er laut Variety fünf Tage vor Drehbeginn das Projekt wegen "kreativen Differenzen" und wurde von Cooper ersetzt.

Womöglich gründet Strattons aktuelle Beliebtheit darin, dass der Film James Bond und Reacher gut vereinen kann: Wie in der Actionserie spart Stratton nicht an harter Action, doch das Setting ist entschieden britisch.

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