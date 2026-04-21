Die richtige Reihenfolge des Stranger Things-Universums: Wann spielen das Spin-off Tales from '85 und das Theaterstück?

Stranger Things ist abgeschlossen. Doch wie bei vielen Franchises wächst die Welt weiter und es kommen neue Einträge dazu. Wie passen sie ins große Ganze?

Stranger Things war ein massiver Erfolg für Netflix. Fast 10 Jahre hat die Serie ihr Publikum gefesselt und teilweise lange auf die neuen Folgen warten lassen. Und auch wenn das Finale nicht jedem Fan gefallen hat, gehört die Serie zu den erfolgreichsten des Streamingdienstes. Inzwischen wurde außerdem ein Theaterstück zu Stranger Things auf die Bühne gebracht und eine Animationsserie ist gestartet. Wir klären euch auf, wie die Chronologie der einzelnen Projekte funktioniert.

Vorgeschichte und Abenteuer mittendrin – die Stranger Things Spin-Offs mischen die Chronologie auf

Das Theaterstück The First Shadow erschien vor einigen Jahren in London und wurde 2025 an den Broadway gebracht. In dem Stück wird die Vorgeschichte von Oberbösewicht Vecna erzählt. Inzwischen ist bekannt, dass Netflix eine Aufzeichnung des Theaterstücks als Film ins Programm aufnehmen will. Somit können auch Fans, die keine Möglichkeit haben, das Stück zu sehen, endlich die Geschichte selbst erleben.

Wie ihr euch denken könnt, findet die Vorgeschichte Stranger Things: The First Shadow zeitlich vor allem anderen statt. Das Stück besteht aus einem Prolog, der im Jahr 1943 angesiedelt ist, und der Haupthandlung aus dem Jahr 1959. Das Ende der Geschichte findet schließlich in den frühen 60ern statt, eine ganze Weile vor Staffel 1. Wer Stranger Things also noch einmal in der chronologischen Reihenfolge erleben möchte, sollte mit dem Theaterstück beginnen.

Im Anschluss könnt ihr mir der Originalserie starten und gleich die ersten beiden Staffeln durchbingen. Hier passiert nämlich vorerst nichts anderes. Erst nach Staffel 2 muss die Chronologie die Serie unterbrochen werden. Hier setzt nämlich die Animationsserie ein. Stranger Things: Tales From '85 erzählt neue Abenteuer von Elfi und der restlichen Clique.

Staffel 2 endete damit, dass Elfi das Tor zur anderen Seite schließt und mit Mike zum Winterball geht. Genau hier steigt Tales from 85’ ein, denn trotz geschlossenem Tor gibt es immer noch Monster, die Hawkins bedrohen.

Wie dies storytechnisch möglich ist, war für Showrunner Eric Robles die größte Herausforderung, wie er gegenübre Netflix erklärte. Dem Namen der Serie nach wird die Geschichte spätestens im Sommer 1985 enden, denn da setzt dann die 3. Staffel von Stranger Things wieder ein.

Hier noch einmal der einfache chronologische Überblick:

Theaterstück: Stranger Things: The First Shadow

Stranger Things: Staffel 1 bis 2

Stranger Things: Tales from ‘85

Stranger Things: Staffel 3 bis 5

Neben den fiktionalen Netflix-Produktionen gibt es übrigens auch weitere Inhalte zu Stranger Things. So findet ihr auf Netflix selbst ein Making Of zur 5. Staffel und einen Podcast zur Serie. Außerdem gibt es auch ein Doku-Special zum Theaterstück.

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Darüber hinaus steht ein offizielles Begleitbuch mit dem Titel Stranger Things: Worlds Turned Upside Down und ein Roman zum Verkauf, der weitere Vorgeschichten zur Serie bietet. Der Titel des Romans aus der Feder von Gwenda Bond lautet Stranger Things: Suspicious Minds.