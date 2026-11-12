Sofort Platz 1: Die größte Serie von Amazon Prime ist wieder das Maß aller Dinge

Amazons größtes und teuerstes Serienprojekt ist mit ihrer heiß erwarteten 3. Staffel zurückgekehrt. Wenig überraschend konnte der Fantasy-Hit direkt Platz 1 der Streaming-Charts erobern.

Zwei Jahre mussten sich Fantasy-Fans gedulden, seit dem 11. November 2026 gibt es nun endlich neue Folgen der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video zu sehen. Die 3. Staffel ist direkt mit vier Episoden auf dem Streamer gestartet und hat wenig überraschend direkt die Spitze der Prime Video-Charts erobern können.

Große Fantasy-Rückkehr: Die Ringe der Macht auf Platz 1 bei Prime Video

Die Ringe der Macht spielt im Zweiten Zeitalter der Geschichte von Mittelerde und damit tausende Jahre vor den Geschehnissen um Frodo und den einen Ring. Sauron (Charlie Vickers) erhebt sich darin aus den Schatten und macht sich daran, die Ringe der Macht zu schmieden. Nachdem in Staffel 1 und 2 bereits die drei Elbenringe, die sieben Zwergenringe und die neun Menschenringe erfolgreich geschmiedet wurden, setzt der dunkle Herrscher in Staffel 3 nun alles daran, seinen Meisterring zu schmieden.

Die Elben um Galadriel (Morfydd Clark), Arondir (Ismael Cruz Córdova) und Elrond (Robert Aramayo) sowie die Zwerge um Durin (Owain Arthur) und Zauberer Gandalf (Daniel Weyman) setzen währenddessen alles daran, Saurons Pläne zu durchkreuzen. Und auch die Menschen in Númenor nehmen Sauron immer mehr als Bedrohung wahr, während die Insel kurz vor einem Bürgerkrieg zwischen den Anhängern von König Ar-Pharazon (Trystan Gravelle) und den Getreuen unter Miriel (Cynthia Addai-Robinson) steht.

Die Ringe der Macht ist 2022 bei Amazon Prime Video als teuerstes Serienprojekt aller Zeiten gestartet. Mittlerweile soll das Fantasy-Spektakel über eine Milliarde US-Dollar verschlungen haben. Für die von Serienschöpfern J.D. Payne und Patrick McKay geplanten weiteren zwei Staffeln soll noch tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Nachdem Staffel 1 mit über 150 Millionen Views zur erfolgreichsten Amazon-Serie aller Zeiten wurde, musste Staffel 2 über die Hälfte des Publikums einbußen. Dennoch blieb die Fortsetzung ein großer Erfolg für den Streamer. Wie sich die 3. Staffel schlagen wird, muss sich jetzt zeigen. Dass die neuen Folgen in Deutschland direkt auf Platz 1 in den Film- und Serien-übergreifenden Charts gestartet sind, ist aber schonmal ein gutes Zeichen.

So sieht die aktuelle Top 10 bei Amazon aus (Stand: 12. November 2026):

Wann geht es mit Die Ringe der Macht bei Amazon weiter?

Fans müssen zum Glück nicht allzu lange warten, bis Die Ringe der Macht-Nachschub bei Prime Video bereit steht. Folge 5 und 6 erscheinen schon am nächsten Mittwoch, den 18. November 2026 im Programm. Das Finale kommt dann eine Woche später, am 25. November 2026.

Mehr zu Die Ringe der Macht:

Wenn ihr tiefer in die Herr der Ringe-Rückkehr einsteigen wollt, könnt ihr euch die aktuelle Streamgestöber-Folge anhören, die ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh zum Thema aufgenommen habe:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).

