Die Ringe der Macht erreicht wichtigen Meilenstein: Wann startet Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie?

Staffel 3 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht geht mit großen Schritten voran und kann nach einer wichtigen Hürde nun den Start der Fantasy-Rückkehr ins Auge fassen.

Gerade ist die Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit Staffel 1 und 2 erstmals im Free-TV gestartet und darüber hinaus gratis im Stream ohne Werbung verfügbar. Wer die insgesamt 16 Episoden des Mittelerde-Epos schon durchgeschaut hat, darf sich nun über einen neuen Meilenstein für Staffel 3 freuen.

Fantasy-Meilenstein: Staffel 3 von Die Ringe der Macht beendet die Dreharbeiten

Nach mehreren Monaten Dreharbeiten ist Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie jetzt offenbar im Kasten. Wie mehrere Crewmitglieder laut CBR auf Twitter durchsickern ließen, fallen aktuell die letzten Klappen und mit ihrem Drehende kann die Fantasy-Fortsetzung in die nächste Phase, die Postproduktion, gehen.

Worum wird es in Staffel 3 von Die Ringe der Macht gehen? In der neuen Season ist Sauron stärker denn je und droht Mittelerde unter seine Herrschaft zu bringen. Damit das gelingt, sucht er Besitzer für die 9 Menschenringe und wird anschließend den mächtigen "Einen Ring" schmieden. Um seiner bösen Machtergreifung etwas entgegenzusetzen, gehen die Elben im Refugium Bruchtal und die Menschen im Süden sowie auf der Inseln Númenor ein Bündnis ein.

Bekannt ist bereits, dass Staffel 3 einen Zeitsprung von mehreren Jahren hinlegen wird. Außerdem stoßen neue Stars zum Cast der dritten Staffel: Während Eddie Marsan (Sherlock Holmes) mit ziemlicher Sicherheit einen Zwerg spielen wird, ist die Rolle von Jamie Campbell Bower (Stranger Things) noch geheimnisumwittert.



Wann und wo startet Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie?

Auch wenn der Dreh von Staffel 3 abgeschlossen, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir sie bei Amazon Prime * zu sehen bekommen. Die effektlastige Postproduktion der aufwändigen Fantasy-Serie war schon in den vorigen Staffeln langwierig und so rechnen wir erst im Herbst 2026 mit der Rückkehr. Einen offiziellen Starttermin gibt es für die dritte Staffel aber noch nicht.

Bis Staffel 3 dann vielleicht ebenfalls im Free-TV bei ZDFneo oder im ZDF-Stream kommt, werden entsprechend mehrere Jahre ins Land ziehen müssen, da Amazon Prime die eigene teuerste Serie der Welt natürlich zunächst exklusiv zeigt.

