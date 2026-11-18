Die Ringe der Macht liefert in Staffel 3 spannende Hinweise auf die Identität des späteren Hexenkönigs von Angmar als Anführer der Nazgûl. Moviepilot erklärt euch die Theorie.

Achtung, es folgen Spoiler zu Die Ringe der Macht bis Staffel 3. Amazons Fantasyserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht liebt es, scheinbar unbekannte Figuren in legendäre Charaktere des Tolkien-Universums zu verwandeln. So wurde bereits aus Halbrand der dunkle Lord Sauron und ein erinnerungsloser Istar entpuppte sich schließlich als Gandalf. Staffel 3 heizt nun die Spekulationen um den nächsten großen Auftritt an.

Nachdem die 3. Staffel in den ersten Folgen schon den Dunklen Zauberer als sagenumwobenen Istar Pallando enthüllt hat, wird Saurons Verteilung der neun Menschenringe zum nächsten Rätselspiel um die Identitäten der Nazgnagôl, die später zu den finsteren Nazgûl werden. Deren Anführer haben wir womöglich längst kennengelernt: Wer wird Hexenkönig von Angmar?

Hexenkönig von Angmar: Wird Theo zum legendären Herr der Ringe-Bösewicht?

Bereits seit der ersten Staffel umgeben den Charakter Theo (Tyroe Muhafidin) etliche Fan-Spekulationen, die dem Jungen aus den Südlanden geschichtsträchtige Schicksale zusprechen. Mit Staffel 3, Folge 4 hat sich eine beliebte Theorie so gut wie bestätigt: Theo wird einer der späteren Ringgeister – und vielleicht sogar ihr Anführer.

Den Hexenkönig von Angmar haben wir in Peter Jacksons Herr der Ringe-Filmen als mächtigen Führer der Nazgûl kennengelernt. In Die Rückkehr des Königs führte der Hexenkönig schließlich Saurons Truppe in die große Schlacht auf den Pelennor-Feldern in Gondor, wo er am Ende von Königsnichte Éowyn im Zweikampf getötet wurde. Seinen wahren Namen und seine einst menschliche Identität haben wir allerdings nie erfahren.



Dass Theo in Staffel 3 nun einen der neun Menschenringe aufsetzt, erhöht die Chancen ungemein, dass ihm die Rolle als prominentestes Mitglied der Nazgûl vorherbestimmt sein könnte. In Folge 2 der neuen Season liefert Sauron (Charlie Vickers) selbst den deutlichsten Hinweis:

Denn du hast es in dir, ein Eroberer zu sein. Ein Hexenmeister. Ein König.

Die Enthüllung, dass Theo von Menschen mit "gewissen Kräften" abstammt, legt nahe, dass ihm eine genetische Nähe zur dunklen Magie in die Wiege gelegt wurde. Nicht ohne Grund richtet sich Saurons Interesse direkt auf Theo, als er das dunkle Mal auf dessen Arm erkennt. Somit könnte Sauron seinen neuen Nazgûl in Zukunft zu einem gefürchteten Magier, einem Hexenmeister, ausbilden.

Amazons Herr der Ringe-Serie hat schon in der Vergangenheit spätere Identitäts-Enthüllungen (von Sauron und Gandalf) gerne mit gezielt platzierten Dialog-Hinweisen vorbereitet. Dass der im Original gesprochene Begriff "Sorcerer" in der deutschen Synchronisation nicht etwa mit Magier oder Zauberer übersetzt wurde, sondern konkret der Begriff Hexenmeister gewählt wurde, könnte in der Übersetzung bereits ein großer Spoiler sein.

Die Ringe der Macht Staffel 3 könnte Theos Schicksal noch ändern

Ob Theo tatsächlich zum Hexenkönig von Angmar wird, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht streut in der jüngst veröffentlichten Folge 5 Zweifel an dieser Theorie – eine bewusst falsch gelegte Fährte oder ein überraschender Wendepunkt in Theos Geschichte?

Theo musste bereits am eigenen Leib erfahren, welche Kontrolle Sauron über die menschlichen Ringträger ausüben kann. Nachdem er wie fremdgesteuert und ohne Zögern Elb Arondir getötet hat, entledigt sich Theo in Folge 5 seines Machtrings. Er bittet Galadriel (Morfydd Clark) sogar um Hilfe, um den Ring zu zerstören. Ist seine Zeit als Nazgnagôl vielleicht doch schon wieder vorbei?



Ob sich Theo tatsächlich dem Bann des Bösen entziehen kann oder am Ende doch auf tragische Weise Saurons Einfluss erliegt, werden wir hoffentlich bis zum Finale von Staffel 3 erfahren. Für den Fall, dass Theo doch nicht zum späteren Fürsten der Nazgûl aufsteigt, gibt es noch ein paar weitere spannende Theorien zu seiner möglichen Zukunft.

Einerseits könnte Theo in Zukunft zum König der Toten werden. Dabei handelt es sich in Der Herr der Ringe um einen Anführer, der in der Schlacht des Letzten Bündnisses Gondor-König Isildur seine Hilfe verweigerte und dafür verflucht wurde. Mit seinem Geisterheer tilgte er diese Schuld später, als er Aragorn hilft, die Stadt Pelargir zu befreien – ein Ort, zu dem Theo eine bedeutsame Verbindung hat. Von Fans wird außerdem spekuliert, dass Theo in Zukunft auch der Gründer von Rohan werden könnte, der den Namen Eorl trägt.

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).