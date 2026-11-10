Die Ringe der Macht schockiert mit Herr der Ringe-Enthüllung: Das Geheime Feuer und die Identität des Dunklen Zauberers erklärt

Die Ringe der Macht Staffel 3 enthüllt nicht nur den echten Namen des Dunklen Zauberers, sondern auch den Schöpfer des Universums. Moviepilot erklärt euch die wichtigsten Erkenntnisse.

Amazons Fantasyserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist am 11. November 2026 endlich mit Staffel 3 zurückgekehrt und hat gleich in den ersten vier veröffentlichten Folgen ein paar epische Momente zu bieten, wie schockierende Tode und düstere Nazgnagôl-Enthüllungen.

Vor allem Folge 3 überrascht mit einer Sequenz, die von der Schöpfung des Universums bis zur Auflösung aller offenen Zauberer-Geheimnisse Teile der Mittelerde-Mythologie zum Leben erweckt, die wir noch nie in Verfilmungen gesehen haben.

Achtung, es folgen Spoiler zu Die Ringe der Macht Staffel 3:

Das Geheime Feuer erklärt: Gandalf spricht zu Eru Ilúvatar

In Folge 3 der 3. Staffel verfolgt Gandalf (Daniel Weyman) auf Anraten des enigmatischen Tom Bombadil (Rory Kinnear) einen Hasen in die Wüste Rhûns. Als sich das Geschöpf plötzlich in eine mysteriöse Flamme verwandelt, offenbart sich Herr der Ringe-Fans eine Entität aus den Untiefen der Tolkien-Lore, die in Peter Jacksons Filmen nie direkt in Erscheinung getreten ist: das Geheime Feuer.

Das Geheime Feuer (im Original von Allan Corduner gesprochen) wurde bereits in der 2. Staffel von Tom Bombadil mehrfach erwähnt und sollte auch Fans der Peter Jackson-Filme ein Begriff sein. Als Gandalf in Der Herr der Ringe: Die Gefährten dem Balrog gegenübertritt, ruft er: "Ich bin ein Diener des Geheimen Feuers, Gebieter über die Flamme von Anor."

In der Mythologie von Tolkien ist das Geheime Feuer die Schöpferkraft des Universums und unzertrennbar mit dem Allschöpfer Eru Ilúvatar verbunden. Im biblischen Sinne sind damit im Prinzip der Heilige Geist und der Gottvater gemeint. Eru Ilúvatar selbst ist das höchste Wesen des Kosmos. Mit der Kraft des Geheimen Feuers erschuf er "den Himmel und die Sterne". Sie brennt im Herzen Mittelerdes und verleiht Lebewesen eine Seele und freien Willen.

Wenn Gandalf also dem Geheimen Feuer gegenübersteht, spricht sinnbildlich die Kraft Gottes zu ihm. Und im Gegensatz zu Tom Bombadil spricht diese nicht in Rätseln. Stattdessen lüftet das Geheime Feuer konkret das Mysterium um die Identität des Dunklen Zauberers (Ciarán Hinds) und Gandalfs Bestimmung in Mittelerde.

Herr der Ringe-Rätsel gelöst: Der Dunkle Zauberer ist Pallando

Seit der 2. Staffel lässt Die Ringe der Macht Fans rätseln, welcher Charakter aus der Tolkien-Lore sich in Wahrheit hinter dem namenlosen Dunklen Zauberer aus Rhûn verbirgt. Jetzt offenbart das Geheime Feuer die Antwort. Sein Name ist Pallando und er gehört zu einer Gruppe von fünf Dienern der Schöpferkraft, die nach Mittelerde entsandt wurden, um es zu retten.

Konkret handelt es sich bei dieser Gruppe um die sogenannten Istari. In der Vorlage sind dies fünf Maiar, die im Dritten Zeitalter von den Valar nach Mittelerde geschickt werden, um im Kampf gegen Sauron zu helfen. Die Herr der Ringe-Serie hat ihre Ankunft stattdessen in das Zweite Zeitalter verlagert – der ein oder andere Mittelerde-Chronist kann sich bei einer Jahrtausende umspannenden Historie schon mal um ein paar Jahre verrechnet haben. Die fünf Zauberer sind:

Gandalf

Saruman

Radast

Pallando

Alatar

Während Gandalf, Saruman und Radagast als prominente Figuren in den Werken Tolkiens auftreten, ist über die Geschichte der zwei "Blauen Zauberer" Pallando und Alatar so gut wie nichts bekannt. Dieses Versäumnis holt Die Ringe der Macht nun nach und ergänzt ihr Schicksal direkt um einen bitteren Twist.

Dem Geheimen Feuer zufolge wurden Pallando und Alatar entsandt, um die östlichen Lande Mittelerdes zu beschützen. Pallando aber strebte nach mehr und ermordete seinen Partner. Es war ein Vergehen von so großer Bösartigkeit, dass das einst fruchtbare und grüne Land von Rhûn in eine verdorrte Wüste verwandelt wurde.

Dachte Gandalf bisher, dass es seine Bestimmung sei, Pallando zu besiegen und somit Saurons Einfluss zu schwächen, korrigiert die Stimme des Feuers diese Annahme. Stattdessen ist es Gandalfs Mission, seinen Zaubererkollegen zu retten und ihn wieder auf den rechten Pfad zu führen. Denn nur gemeinsam können sie verhindern, dass die Armeen Rhûns auf der Seite des Dunklen Lords kämpfen.

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).