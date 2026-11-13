Das Amazon-Publikum legt sich fest: So schneidet die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht ab

Die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht ist mit ihrer 3. Staffel bei Amazon Prime Video zurückgekehrt. Das Publikum hat viele Gedanken zu den neuen Fantasy-Folgen.

Mit großer Erwartung ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht vor vier Jahren bei Amazon Prime Video gestartet. Die extrem teure Prequelserie über das Zweite Zeitalter aus J.R.R. Tolkiens Mittelerde-Geschichten, in der Sauron die titelgebenden Ringe schmiedet, scheidet seitdem die Geister und musste immer wieder harsche Kritik von Fans einstecken. Am 11. November 2026 ist der Fantasy-Hit mit den ersten vier Folgen seiner 3. Staffel im Stream zurückgekehrt – und das Publikum hat Meinungen.

Das sagt das Amazon-Publikum zur Ringe der Macht-Rückkehr in Staffel 3

Nachdem Staffel 1 von Die Ringe der Macht über 150 Millionen Views auf Prime Video verzeichnen konnte, wurde bei Staffel 2 ein Rückgang von rund 60 Prozent in den Publikumszahlen berichtet. Ein herber Rückschlag für die Fantasyserie, die mittlerweile rund eine Milliarde (!) US-Dollar Budget verschlungen haben soll.

Dieses enttäuschende Bild spiegelte sich auch in vielen Wertungen auf Portalen wie Metacritic oder Rotten Tomatoes wider. Auf letzterem kam Staffel 1 etwa nur auf einen Audience-Score von 38 Prozent. Staffel 2 konnte mit 58 Prozent beim Publikum zumindest etwas zulegen, von überschwänglicher Begeisterung spricht dieser Wert jedoch nicht.

Nachdem bereits die Kritiken für die 3. Staffel eingetrudelt sind und ein weitgehend positives Bild von der großen Fantasy-Rückkehr zeichneten (wie auch ich in meinem Serien-Check), sind jetzt auch erste Reaktionen vom Prime Video-Publikum online. Laut einigen Fans können sich die neuen Folgen endlich sehen lassen: So kommt Staffel 3 bei Rotten Tomatoes auf einen Audience-Score von 71 Prozent – das erste Mal, dass die Publikumswertung für die Serie auf der Aggregatorenseite das Zertifikat "fresh" erhält.

"Staffel 1 war solide, Staffel 2 war gut und 3 hat ein ganz neues Level erreicht. Die ersten Episoden sind so weit richtig gut", heißt es etwa in den Kommentaren bei Rotten Tomatoes . "In einer Staffel, in der es darum geht, den Einen Ring, der sie alle beherrschen soll, zu kreieren, wird die Serie mutig zu der Einen Serie, die sich alle beherrschen soll (zumindest in den ersten vier Episoden)", heißt es weiter.

Auch viele Tolkien-Purist:innen scheinen dieses Mal überzeugt: "Es ist die beste Staffel bisher. Ich bin ein riesiger Tolkien-Fan, aber ich kann Freude an Adaptionen seiner Welt finden. Diese Serie ist genau das, eine Adaption. Die Filme waren auch keine 1-zu-1-Adaptionen und die Serie ist es auch nicht, und das ist komplett in Ordnung."

Ein Fan auf X stimmt zu: "Ich werde den Hass gegenüber Die Ringe der Macht nie verstehen. Ich bin ein riesiger Herr der Ringe-Fan. Es ist die beste Filmtrilogie aller Zeiten und ich schaue sie mehrmals im Jahr, aber ich mag Die Ringe der Macht und die Geschichte, die die Serie erzählt auch. Es ist mir egal, dass Leute denken, sie ist 'woke'".

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"Kinematisch und visuell überwältigend. [Charlie] Vickers als Sauron sprudelt vor teuflischem Charisma über, die Geschichte ist kompakter, wir bekommen die Nazgul-Vorgänger, episch in ihrer Skala. Ich mochte schon die ersten beiden Staffeln, aber die dritte liebe ich", und "Die Mühen der Künstler:innen, des Kostüms, der Spezialeffekte und Darsteller:innen verdienen großes Lob. Trotz ein paar kleinerer Schwächen bin ich froh, dass diese Serie weitergeht, und ich vertraue darauf, dass wir über fünf Staffeln die komplette Geschichte bekommen", schreiben weitere User auf Rotten Tomatoes.

Die Ringe der Macht Staffel 3 erntet auch wieder viel Kritik

Doch nicht alle sind überzeugt. Für viele hat sich die Serie nicht verbessert, sondern für sie lasten die gleichen Schwächen auf der neuen Staffel wie auf ihren Vorgängern. So heißt es etwa auf X: "15 Minuten in Rings of Power Staffel 3. Hilfe, ist das schon wieder ein Müll."

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"Diese Staffel hat ein paar gute Momente. Aber wenn man behauptet, Tolkiens Meisterwerk zu verfilmen und so viel Geld für die Produktion der Serie ausgibt, muss man es einfach besser machen – viel besser. Zu viele Schwächen in der Logik und im Drehbuch, zu viele langweilige Dinge, die passieren und den Plot nicht weiterbringen. Man kann über 50 Prozent der Episoden überspringen, ohne dass man etwas Wichtiges verpasst. Ich habe mich so darauf gefreut und jetzt bin ich wieder enttäuscht", heißt es bei Rotten Tomatoes .

"Ihr werdet erstaunt darüber sein, was Milliarden von Dollar nicht schaffen können", heißt es weiter, und: "Ich wollte es wirklich mögen und habe mir Prime nur für diese Serie geholt, aber es ist einfach schlecht. Die Schauspieler:innen geben ihr Bestes, aber das Drehbuch und die Showrunner sind einfach nicht da, zwischen konstanten billigen Referenzen an die Herr der Ringe-Filmtrilogie bis hin zu MCU-Banter, um die Stimmung 'aufzuhellen' und einem wortwörtlichen Deus ex Machina, wird die Serie weder ihrem riesigen (!) Budget, noch ihrer Vorlage gerecht."

Mehr zum Thema:

Eine eigene Meinung könnt ihr euch seit dem 11. November 2026 bei Amazon Prime Video bilden. Vier Episoden sind zum Auftakt erschienen, die Folgen 5 und 6 gehen am 18. November online, bevor die Folgen 7 und 8 die neue Staffel am 25. November abschließen.

Was wir von der Ringe der Macht-Rückkehr halten, hört ihr in unserem ausführlichen Podcast:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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