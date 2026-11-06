Die Ringe der Macht wird in Staffel 3 endlich zu der Herr der Ringe-Serie, die Fans verdient haben

Die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht ist mit Staffel 3 bei Amazon Prime Video zurück. In ihrer Kritik verrät Moviepilot-Redakteurin Joana Müller, ob sich die neuen Folgen lohnen.

Lange haben Herr der Ringe-Fans auf diese Serie gewartet, dann wurde sie für viele zur großen Enttäuschung: Die Ringe der Macht scheidet als teuerstes Serienprojekt aller Zeiten seit 2022 bei Amazon Prime Video die Geister der Fantasyfans und musste in Staffel 2 mehr als die Hälfte der Publikumszahlen auf dem Streamer einbüßen. Für Staffel 3 haben die Serienschöpfer J.D. Payne und Patrick McKay als Konsequenz nicht nur fast den gesamten Autor:innenstab ausgetauscht, sondern auch sonst alle Register gezogen.

Das macht sich in den neuen Folgen bezahlt, die ab dem 11. November 2026 bei Prime Video zu sehen sind. Denn Die Ringe der Macht wird in Staffel 3 endlich zu einer Serie, die den Namen Herr der Ringe wirklich verdient hat.

Die Ringe der Macht Staffel 3: Sauron will den Einen Ring schmieden

In Staffel 3 bleibt sich Die Ringe der Macht ihrer Vielzahl an Handlungsfäden und Charakteren treu – startet mit einem 5-Jahres-Zeitsprung jedoch in eine neue Ära: Der Krieg gegen Sauron (Charlie Vickers) in Mittelerde ist bereits in vollem Gange. Die Elben haben sich ein zweites Standbein in Bruchtal aufgebaut, während Sauron die Reiche der Menschen für sich gewinnen will, indem er ihre Vertreter mit den Menschenringen zu seinen untergebenen Naznagôls macht, einer Vorstufe der Ringgeister. Sein großes Ziel, in seiner Festung Barad-dûr den einen Meisterring zu schmieden, mit dem er alle anderen Ringe beherrschen kann, rückt in immer greifbarere Nähe.

Doch dafür braucht er die geheime Zutat, die Celebrimbor (Charles Edwards) zum Schmieden der Elbenringe verwendet hat und hinter deren Geheimnis er einfach nicht zu kommen vermag. Der Ork Marnûkh (Adam Young) gelobt Sauron, die geheime Zutat zu finden, doch bietet er Galadriel (Morfydd Clark) stattdessen einen verräterischen Handel an, die sich mit Arnondir (Ismael Cruz Córdova) und Elrond (Robert Aramayo) von Bruchtal aus gegen Saurons Orkarmeen zur Wehr setzt und von den Erinnerungen an Sauron und ihren verschollenen Ehemann Celeborn (Jamie Campbell Bower) heimgesucht wird.

Seht hier den Trailer zu Die Ringe der Macht Staffel 3:

Währenddessen gerät Durin (Owain Arthur) in Khazad-dûm in Bedrängnis, als sein Bruder Thrain (Eddie Marsan) mit weiteren Zwergenlords den Berg betritt und nach den Zwergenringen verlangt. Durin hat nach dem Tod seines Vaters die Thronfolge angetreten, die immer mehr in Gefahr gerät, als Thrain die Geister der Vergangenheit weckt. Gandalf (Daniel Weyman) sucht in Rhûn weiterhin nach seiner Bestimmung, wo auch der dunkle Zauberer immer mehr durch Saurons Macht in die Enge getrieben wird. Und in Númenor droht ein Bürgerkrieg, als sich die Getreuen um Miriel (Sophia Nomvete), Elendil (Lloyd Owen) und Isildur (Maxim Baldry) gegen die Herrschaft von Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) zur Wehr setzen.



Die Ringe der Macht erreicht in Staffel 3 ihren Höhepunkt

J.D. Payne und Patrick McKay haben die Geschichte von Die Ringe der Macht von Anfang an auf fünf Staffeln ausgelegt. Mit dem Schmieden des Einen Rings steuert die 3. Staffel nun großen Schritten auf den wichtigsten Moment der gesamten Serie zu. Der Weg dorthin wird durch dieses Wissen jedoch nicht weniger spannend. Im Gegenteil.

Es ist ein Fest, Sauron in Barad-dûr dabei zuzusehen, seinem Ziel ein immer kleineres Stück näherzukommen. Auch ohne eine Tarnung wie Annatar oder Halbbrand legt er wieder jede erdenkliche Form von Manipulation und Grausamkeit an den Tag und treibt diese in einzelnen Momenten sogar auf neue Spitzen. Charlie Vickers wird hier als Sauron endlich zu dem dunklen Herrscher, den wir von Beginn an von ihm erwartet haben, was sich aber nicht nur in seinen Handlungen, sondern auch in seiner Ästhetik niederschlägt. Mit schwarzen Haaren und dunkler Rüstung sitzt er auf seinem eisernen Thron in Barad-dûr, dessen Inneres wir hier zum ersten Mal überhaupt im Bewegtbild erleben dürfen.

Das kreative Team aus Szenenbild, Kostüm und Requisite hat sich bei der gesamten Gestaltung von Mordor und der dunklen Seite selbst übertroffen und aus den Bildern, die wir aus Peter Jacksons Trilogie kennen, etwas Vertrautes und gleichzeitig völlig Neues geschaffen. So sehen auch die Naznagôls verdammt stark aus, die hier noch nicht zu halbtoten Geistern verkommen sind, sondern unter ihren dunklen Umhängen sowie eisernen Masken und Kronen noch Gesichter mit sich tragen. Wenn sie auf ihren schwarzen Pferden durch die Wälder und über die Hügel Mittelerdes reiten und sich dort zur Perfektion durchchoreografierte Kämpfe mit Galadriel und Arondir liefern, sind das einmalige und atmosphärische Schauwerte, die sich absolut nicht vor den Bildern der Trilogie zu verstecken brauchen.

Die weiteren Geschichten gliedern sich stimmig in diese Haupthandlung ein, denn sowohl die Elben als auch die Zwerge und Menschen haben Sauron nach dem Zeitsprung als eindeutigen Gegner auf dem Schirm. Wo sich die Serie in den ersten zwei Staffeln nicht immer in die gleiche Richtung bewegt und mit einzelnen Handlungssträngen, wie etwa denen der Harfüße, im Kreis gedreht hat, findet Staffel 3 hier einen gemeinsamen Bogen, der alle Kreaturen in Mittelerde umspannt. Auch in Númenor wird Saurons Bedrohung immer stärker wahrgenommen, und der Kampf im Innern des Menschenreiches könnte sich schon bald einem größeren Kampf unterordnen. So erhält auch der von vielen Fans kritisierte Numenor-Strang deutlich mehr Fahrtwind und seine Figuren wie Miriel und Elendil mehr Nahbarkeit.

Dass die Harfüße in dieser Staffel aussetzen, fühlt sich dagegen vollkommen stimmig an, auch wenn Nori (Markella Kavenagh) und Poppy (Megan Richards) stets sympathische und liebenswerte Figuren waren. Dafür lernen wir in Staffel 3 einige neue Gesichter kennen, allen voran Galadriels verschollenen Ehemann Celeborn. Ihre gemeinsame Geschichte wird hier endlich näher ergründet, was Galadriels Figurenzeichnung mehr Tiefe verleiht und ihr bisheriges Handeln rückblickend sogar verständlicher macht. Jamie Campbell Bower ist nicht nur optisch der geborene Elb, sondern verleiht Celeborn eine eindringliche Sanftheit und Güte, die gleichzeitig eine überraschende Abwechslung zu seiner letzten großen Rolle als Stranger Things-Bösewicht Vecna bildet. Galadriels und Celeborns gemeinsamer Song Morning Shall Come ist dazu nur eines der Highlights auf dem neuen Soundtrack von Bear McCreary.



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Doch auch Adam Youngs Ork Marnûkh ist eine gelungene Ergänzung, der die Handlung der ersten Folgen noch einmal ordentlich durcheinander bringt und in die Fußstapfen des in Staffel 2 verstorbenen Adar (Sam Hazeldine) tritt, während er auch ein paar größere Herr der Ringe-Assoziationen unter Fans hervorrufen dürfte. Hier wird den Orks einmal mehr eine Dimensionalität gegeben, die Peter Jacksons Trilogie stets hat vermissen lassen und weiterhin eine der spannendsten Neuschöpfungen in Die Ringe der Macht darstellt. Dazu sorgt Marnûkh für einige willkommene Comedy-Spitzen, die im stimmigen Kontrast zu den vielen ernsten und tragischen Tönen stehen.

So lassen die vielen Highlighs weitgehend auch die schwächeren Momente der neuen Folgen verschmerzen. Hier fällt etwa Gandalfs Entwicklung in Rhûn ins Gewicht, die zunächst eher schleppend verläuft, in der zweiten Staffelhälfte jedoch auch endlich eine zielführendere Richtung einschlägt. Und wenn nach viel Antizipation dann endlich der große Moment kommt, kommt er mit einem absoluten Paukenschlag. So gut war Die Ringe der Macht noch nie.

Die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 11. November 2026 mit vier Folgen bei Amazon Prime Video. Bis zum 25. November erscheinen wöchtenlich jeweils zwei weitere Folgen. Grundlage für diesen Serien-Check waren die ersten sieben Folgen.