Die Ringe der Macht Staffel 3: Der Herr der Ringe ist zurück und wir müssen reden

Amazons Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht hat sich zum Start von Staffel 3 mit vier Folgen zurückgemeldet und nach so manchem Schock haben wir im Podcast Gesprächsbedarf.

Die mehr als eine Milliarde US-Dollar schwere Fantasyserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet heute bei Amazon Prime Video in ihre 3. Staffel. Sauron hat sich fast ganz Mittelerde unterworfen und nur Galadriel und Co. leisten noch Widerstand. Doch wenn es dem Bösewicht gelingt, seinen Meisterring zu schmieden, scheint die Welt der Elben, Zwerge und Menschen verloren. Im Podcast prüfen wir die Serienrückkehr auf Herz und Nieren.

Heute kehrt Der Herr der Ringe zurück: Wie gut ist die 3. Staffel Die Ringe der Macht

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 3 von Die Ringe der Macht zieht mit der Fantasy-Mission aus, nach einem 5-Jahres-Zeitsprung auch die Herr der Ringe-Fans wieder ins Boot zu holen, die nach Staffel 1 und 2 vielleicht an dem Großprojekt zweifeln. Ob das mit beeindruckenden Schauwerten, reichlich Filmreferenzen und großen Emotionen gelingt, diskutieren wir zur ersten Hälfte der neuen Season, die bei Amazon heute auf einen Schlag veröffentlicht wurde.



Wir tauchen zum Start tief in die ersten vier Folgen der Herr der Ringe-Rückkehr ein und sprechen über bekannte Monster, die Nazgûl- bzw. Nazgnagôl-Wendungen der neun Menschenringe sowie den genialen Neuzugang eines Orks als Hauptfigur. Ist die Ankunft von Galadriels Ehemann Celeborn gelungen? Und verwandeln Durins Bruder Thrain und Teenager-Zwerge das Königreich Khazad-dûm in eine Zwergen-Soap? Spätestens wenn wir über große Tode reden, sollte klar sein: In diesem Podcast wird gespoilert!

Timecodes:

00:01:32 – Veröffentlichung und Handlung von Staffel 3



00:09:40 – Sauron und seine Diener

00:25:57 – Die Elben

00:34:10 – Die Zwerge



00:41:15 – Númenor



00:47:53 – Die Zauberer



00:53:10 – Schock-Ende von Folge 4 (Spoiler)



00:57:42 – Herr-der-Ringe-Referenzen



01:03:24 – Fazit zu Staffel 3

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify. Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV.

Schluss mit dem Streaming-Chaos: MagentaTV bringt alles auf einen Screen!

Wer heute Top-Unterhaltung sucht, verliert schnell den Überblick. MagentaTV, das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, bündelt Fernsehen in HD und all eure Lieblingsdienste auf einer einzigen, komfortablen Benutzeroberfläche.

Egal ob Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV, Paramount+ oder exklusive Highlights bei MagentaTV+ wie The Walking Dead: Dead City, Daryl Dixon, das Outlander-Prequel Blood of My Blood oder Interview with the Vampire, Mayfair Witches und Talamasca aus dem Anne Rice-Universum – hier ist alles an einem Ort.

Serien-Highlight bei MagentaTV im November: The Hunting Wives

Kostenlos reinschnuppern : Erste Folgen neuer exklusiver Top-Serien streamt ihr ohne Abo und ohne Anmeldung direkt auf magenta.tv oder in der App.

: Erste Folgen neuer exklusiver Top-Serien streamt ihr ohne Abo und ohne Anmeldung direkt auf magenta.tv oder in der App. Maximale Flexibilität : Mit MagentaTV Flex bleibt ihr monatlich kündbar.

: Mit MagentaTV Flex bleibt ihr monatlich kündbar. Das Spar-Bundle: Für das ultimative Erlebnis wählt ihr den SmartStream (inkl. Netflix, Disney+, RTL+ mit Werbung) für nur 17 € mtl. oder den MegaStream (zusätzlich mit Apple TV, ohne Werbung) für 30 € mtl. (je 24 Monate Laufzeit).

Das Beste: Ihr benötigt keinen Telekom-Internetanschluss. MagentaTV läuft unabhängig vom Anbieter über App, Stick oder Box. Hier geht es zu allen Angeboten und Details .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.