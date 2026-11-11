Die Ringe der Macht schockt in Staffel 3 mit großen Toden: Von diesen Herr der Ringe-Figuren müssen wir uns verabschieden

Die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht ist mit den ersten vier Folgen der 3. Staffel bei Prime Video zurück und hat Fans mit großen Figurentoden direkt das Herz rausgerissen.

Nach einer zweijährigen Wartezeit ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video zurückgekehrt und hat uns zum Start der 3. Staffel am 11. November 2026 vier Folgen auf einmal spendiert. Während Sauron (Charlie Vickers) darin versucht, den Einen Ring zu schmieden, wütet der Kampf in Mittelerde weiter – und fordert noch mehr Opfer. So müssen wir in uns den neuen Folgen direkt von einigen liebgewonnenen Figuren verabschieden. Eine Übersicht, wen es in den ersten vier Episoden von Die Ringe der Macht der Tod ereilt hat, findet ihr hier.

Achtung, es folgen starke Spoiler zu Folge 2 bis 4 von Die Ringe der Macht Staffel 3!

Wer stirbt in Die Ringe der Macht Staffel 3?

Figurentod Nr. 1: Eärien stirbt

Der erste große Figurentod wartet in Folge 2 der neuen Staffel auf uns. In der Episode geht es zurück ins Menschenreich Númenor, wo auf der Insel ein Bürgerkrieg zwischen der Armee von König Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle) und den Getreuen unter der ehemaligen Herrscherin Miriel (Cynthia Addai-Robinson) droht. Inmitten dessen agiert Eärien (Ema Horvath), die wir in den ersten beiden Staffeln bereits als Tochter von Elendil (Lloyd Owen) und Schwester von Isildur (Maxim Baldry) kennengelernt haben.

Nachdem sich Eärien in den vergangenen Staffeln auf die Seite von Ar-Pharazôn gestellt hat, fungiert sie nun als verdeckte Spionin in den Reihen des Königs, während sie heimlich für die Getreuen arbeitet. Von ihrem Bruder erhält Eärien schließlich den Auftrag, einen Schlüssel von Lord Belzagar (Will Keen) zu stehlen, der Isildur die Tür zum magischen Artefakt Palantir öffnet, durch welches er mit seinem Vater Elendil in Kontakt treten kann.

Eärien wird dabei jedoch von Belzagar beobachtet, wodurch sich dessen Vermutung bestätigt, dass sie ein falsches Spiel treibt. Ar-Pharazôn, Belzagar und Kemen (Leon Wadham) laden Eärien schließlich vor und drohen ihr mit Folter, um die Geheimnisse der Getreuen preiszugeben. Um die Getreuen samt ihrem Bruder und Vater jedoch nicht noch einmal zu verraten, stürzt sich Eärien am Ende der 2. Folge vom Balkon. Sie begeht Suizid und überlebt beim Aufprall nicht. Isildur sieht seine tote Schwester schließlich auf dem harten Pflaster des Marktplatzes liegen.

Figurentod Nr. 2: Arondir stirbt

Der zweite große Figurentod erwartet uns in den letzten Minuten von Folge 4. In der Episode stürmen Galadriel (Morfydd Clark), Marnûkh (Adam Young) und Arondir (Ismael Cruz Córdova) die Festung Gundabad, in der sie die Schmiedin Maitalle vermuten. Stattdessen finden sie nur Maitalles Leiche vor, dafür aber einen quicklebendigen Celeborn (Jamie Campbell Bower), der sich als Galadriels verschollener Ehemann entpuppt.

Gemeinsam wollen sie fliehen, doch Sauron und seine Naznagôl haben die Festung ebenfalls erreicht und wollen die Elben gefangennehmen. Arondir möchte zurückbleiben, um Galadriel und Celeborn Zeit zu verschaffen, und gegen einen der Naznagôl kämpfen. Doch nimmt dieser plötzlich seine eiserne Maske ab, hinter der sich niemand Geringeres als Theo (Tyroe Muhafidin) verbirgt. Arondir stehen Schock und Schmerz ins Gesicht geschrieben, wollte er doch schon lange nach Pelagir zurückkehren, um Theo (den Sohn seiner verstorbenen Liebe Bronwyn) dort zu suchen. Doch es ist zu spät.

Theo versucht Arondir dazu zu bringen, ebenfalls zu fliehen, doch plötzlich steht Sauron vor ihnen und gibt Theo den verheerenden Befehl, Arondir umzubringen. Theo, der unter dem Einfluss von Saurons Menschenring steht, ersticht Arondir daraufhin mit einer automatischen Bewegung. Dieser fällt zu Boden und stirbt. Nur Galadriel und Celeborn können auf einem Adler aus Gundabad fliehen. Das ist ein schwerer Schlag für viele Die Ringe der Macht-Anhänger:innen, denen Arondir seit Staffel 1 als Fanliebling galt.

Ein Schicksal bleibt offen: Stirbt Ork Marnûkh?

Während Eärien und Arondirs Tod in den neuen Folgen unleugbar tot zu sehen sind, bleibt das Schicksal einer Figur offen: Auch Marnûkh wird bei der Fluchtaktion aus Gundabad von Naznagôl Theo niedergeschlagen. Kommentarlos geht der Ork zu Boden, der Galadriel und Arondir zuvor in die dunkle Festung geführt hat. Anschließend ist die Episode mit Galadriels und Celeborns Flucht sowie Arondirs Tod beschäftigt. Ob Marnûkh wirklich gestorben oder lediglich verletzt ist, bleibt am Ende der Folge also offen. Die Auflösung werden wir zweifellos in den kommenden Episoden der 3. Staffel erfahren.

Wann kommt Folge 5 von Die Ringe der Macht Staffel 3?

Lange müssen wir uns zum Glück nicht gedulden, bis die nächsten Folgen der neuen Staffel bei Amazon Prime Video eintreffen. Schon nächsten Mittwoch, am 18. November 2026, geht es mit Folge 5 und 6 im Streaming-Abo weiter. Eine Woche später, am 25. November, steht uns im ungewöhnlichen Veröffentlichungsrhythmus dann das Finale mit Folge 7 und 8 ins Haus.

Mehr zu Die Ringe der Macht:

Wenn ihr tiefer in die neuen Folgen einsteigen wollt, könnt ihr in die aktuelle Ausgabe von Streamgestöber reinhören, in der ich mit mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh über die Ringe der Macht-Rückkehr spreche:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).

