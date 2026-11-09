Die Ringe der Macht Staffel 3: Wann kommt Folge 5 der Herr der Ringe-Serie?

Nach dem erschütternden Ende von Episode 4 der Serie Die Ringe der Macht müssen Herr der Ringe-Fans bei Amazon eine Woche auf Episode 5 und 6 warten.

Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist am heutigen 11. November 2026 mit vier Folgen auf einen Schlag in Staffel 3 gestartet. Die nächsten Episoden folgen schon bald – in einem für Amazon Prime Video besonderen Ausstrahlungsrhythmus.

Wann kommt Folge 5 von Die Ringe der Macht? Die ungewöhnliche Veröffentlichung von Staffel 3 im Überblick

Schon im Sommer überraschte Amazon Prime* seine Abonnent:innen mit der Meldung einer nie dagewesenen Serien-Veröffentlichung von Die Ringe der Macht: Die Herr der Ringe-Serie kommt nicht wie zuvor wöchentlich, aber auch nicht nach Netflix-Vorbild mit allen Folgen auf einmal. Stattdessen erscheinen die acht Folgen der 3. Staffel innerhalb von zwei Wochen in drei Blöcken. Folge 5 startet demnach zusammen mit Folge 6 am kommenden Mittwoch, dem 18. November 2026.



In der Übersicht sieht die Veröffentlichung der neuen Herr der Ringe-Staffel wie folgt aus, wobei die Episoden stets ab 9 Uhr morgens bei Prime abrufbar sind:

Folge 1 bis 4 starten am 11. November 2026

starten am Folge 5 und 6 starten am 18. November 2026

starten am Folge 7 und 8 starten am 25. November 2026

Während Sauron (Charlie Vickers) seinen Meisterring schmieden will, Gandalf (Daniel Weyman) eine schwere Aufgabe bevorsteht, sich die Lage im Zwergenkönigreich Khazad-dûm sowie auf der Insel Númenor zuspitzt und Galadriel (Morfydd Clark) und ihr Ehemann Celeborn (Jamie Campbell Bower) mit den Elben Widerstand leisten, ist das letzte Wort in Staffel 3 noch längst nicht gesprochen.

Mehr zur 3. Staffel Die Ringe der Macht:

Wenn ihr nach den ereignisreichen ersten vier Folgen Diskussionsbedarf habt, dann hört gerne in unseren Podcast Streamgestöber rein, wo wir tief in die Auftakt-Episoden und ihre Figurenentwicklungen einsteigen:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).

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