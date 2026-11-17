Die Ringe der Macht tritt in die Fußstapfen der Herr der Ringe-Filme und kommt mit einer besonderen Staffel 3-Folge auf die große Leinwand. Doch Fans in Deutschland sollten sich nicht zu früh freuen.

Stranger Things hat es zum Jahreswechsel vorgemacht und hat mit dem großen Finale als erste Netflix-Serie überhaupt ihren Weg auf die große Kinoleinwand gefunden. Jetzt wird Amazons Prestige-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht in diese Fußstapfen treten. Denn eine besondere Folge der neuen 3. Staffel wird in über 600 Kinos zu sehen sein. Allerdings nicht überall auf der Welt.

Die Ringe der Macht kommt ins Kino – aber nicht in Deutschland

Wie die Serie auf ihrer eigenen Website enthüllt hat, wird die 7. Folge der 3. Staffel von Die Ringe der Macht ihren Weg auf die große Leinwand finden. In ganzen 662 Kinos, 308 Städten und 9 Ländern wird Mittelerde am Montag, dem 23. November 2026 im XXL-Format zum Leben erweckt.

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Auf Fans in Deutschland wartet jedoch eine große Enttäuschung: Das besondere Kino-Spektakel wird leider in keiner deutschen Stadt zu sehen sein. Solltet ihr die Folge auf der großen Leinwand schauen wollen, müsst ihr leider eine etwas längere Reise auf euch nehmen.

Die nächsten Anlaufstellen wären für euch in Großbritannien, Irland und Spanien. Darüber hinaus wird die Folge in ausgewählten Städten in den USA, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile und Kanada gezeigt. Wie ihr Karten für das Kino-Event ergattern könnt, lest ihr auf der LOTR-Website .

Die wichtigste Folge in Staffel 3: Sauron schmiedet den Ring auf der großen Leinwand

Dass die Ringe der Macht-Macher ausgerechnet die 7. Folge von Staffel 3 auf der großen Leinwand zeigen wollen, ist kein Zufall. Wie bereits dem Poster zum Mega-Event zu entnehmen ist, wartet darin nicht weniger als der wichtigste Moment der gesamten Herr der Ringe-Serie auf uns: Sauron schmiedet endlich den Einen Ring.

Wie J.D. Payne und Patrick McKay bereits im Vorfeld der 3. Staffel enthüllt haben, läuft nicht nur die Staffel sondern die gesamte Serie auf diesen Moment zu. So zieht die Schöpfung des Ringes die gesamte Geschichte von Der Herr der Ringe nach sich, die wir aus J.R.R. Tolkiens Romanen sowie der Filmtrilogie von Peter Jackson kennen.

Dass Sauron seinem Ziel immer näher kommt, haben darüber hinaus bereits die ersten Episoden von Staffel 3 gezeigt. Wie er dieses Ziel schließlich erreicht und sich die Szene im Schicksalsberg in Mordor genau abspielt, ist etwas, das Fans bereits seit vielen Jahren beschäftigt.

Wer nicht die Möglichkeit hat, die große Szene im Kino zu sehen, kann sie sich aber natürlich regulär im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video anschauen. Folge 7 erscheint dort gemeinsam mit Folge 8 am 25. November im Programm. Vorher dürfen wir uns aber noch auf Folge 5 und 6 freuen, die schon am 18. November bei Prime Video eintreffen.

Mehr zu Die Ringe der Macht:

Wenn ihr tiefer in die neue Staffel eintauchen wollt, sei euch unsere aktuelle Streamgestöber-Folge ans Herz gelegt. Darin spreche ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh über die Ringe der Macht-Rückkehr:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).

