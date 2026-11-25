Pünktlich zum Staffel 3-Finale hat Amazon Prime Video die Verlängerung von Die Ringe der Macht ausgesprochen. Schon 2027 soll die Produktion für Staffel 4 des Fantasy-Blockbusters beginnen.

Die vergangenen Wochen und Tage standen im Serienbereich ganz im Zeichen von Die Ringe der Macht. Amazon Prime Video setzt weiterhin großes Vertrauen in seine Herr der Ringe-Serie und hat nun den nächsten Schritt offiziell gemacht: Die Mittelerde-Saga von John D. Payne und Patrick McKay geht in Staffel 4.

Der Herr der Ringe: Die Ringe Der Macht geht in Staffel 4

Seit Jahren sprechen die beiden Showrunner davon, dass sie sich zu Beginn des Projekts einen Fünf-Staffel-Arc ausgedacht haben. Wie es aussieht, stehen die Chancen gut, dass wir tatsächlich ihre gesamte Vision zu Gesicht bekommen. Gerade die Verlängerung um Staffel 4 entpuppt sich bei vielen Streaming-Serien als große Hürde.

Wie das Branchenblatt Variety berichtet, ist Die Ringe der Macht aber vorerst sicher. Und wenn die Serie die kritische Staffel 4 erhält, dann dürfte Staffel 5 auch realistisch sein. Vorerst liegt der Fokus auf den nächsten acht Episoden, die sich aktuell in der Vorproduktion befinden. Im Frühling sollen die Dreharbeiten beginnen.

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Ein Großteil dieser findet erneut in den Shepperton Studios in Großbritannien statt. Neuseeland scheint damit endgültig Geschichte für die Serie zu sein. Bereits im Zuge von Staffel 2 wechselte das Großprojekt seinen Produktionsstandort. Der nächste Herr der Ringe-Film, The Hunt for Gollum, wurde allerdings wieder in Neuseeland gedreht.

Zum Weiterlesen: David Fincher lehnte Die Ringe der Macht ab

Wann startet Die Ringe der Macht Staffel 4 bei Amazon Prime?

Wenn die Dreharbeiten ohne Probleme über die Bühne gehen, sollte ein Start 2028 machbar sein. Die Ringe der Macht gehört zu der Art Blockbuster-Serie, die uns in der Regel zwei Jahre auf eine neue Staffel warten lässt. Grund dafür ist schlicht der Umfang der Produktion. Wir sprechen hier von einer der aufwendigsten Serien überhaupt.

Peter Friedlander, Head of Global Television von Amazon MGM Studios verspricht:



Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat sich zu einer wegweisenden Serie für Prime Video entwickelt. Da die dritte Staffel den Meilenstein liefert, auf den die Fans gewartet haben – die Schmiedung des Einen Rings –, sind wir stolz darauf, die vierte Staffel mit J.D. Payne, Patrick McKay und dem gesamten Kreativteam bestätigen zu können. Wir freuen uns darauf, die Fans noch tiefer in die facettenreiche Welt von Tolkiens Zweitem Zeitalter einzuführen.