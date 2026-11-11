Ich bin vor Saurons Augen gestorben: So hat mich das Ringe der Macht-Stuntteam als Ork in den Kampf geschickt

Moviepilot-Redakteurin Joana Müller ist für die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht selbst zum Ork geworden. Wie es dazu kam, erfahrt ihr hier.

Als großer Herr der Ringe-Fan wurde mir vor wenigen Wochen ein besonderes Erlebnis zuteil: Im Rahmen der Closer to the World Experience zur 3. Staffel von Die Ringe der Macht bin ich für Moviepilot im Oktober nach England gereist. Dort habe ich drei Tage mit anderen Journalist:innen und Creatorn Zeit mit dem Cast, den Showrunnern und der Crew der Prime Video-Serie verbracht.

Neben Interviews, Einblicken in die kreativen Departments wie Szenenbild und Kostüm sowie einem Elbischkurs (Mae Govannen!), stand auch ein Stunt-Workshop auf dem Programmplan. Bei diesem musste ich kurzum selbst eine Waffe in die Hand nehmen und im Kampf gegen Galadriel und Arondir antreten – und zwar als Ork.

Einmal gegen Galadriel und Arondir kämpfen: So bin ich selbst zum Ork geworden

Als mir und meinen Mitstreiter:innen dieser Plan von Ringe der Macht-Stuntkoordinator Roy Taylor eröffnet wurde, musste ich ehrlich gesagt erstmal schlucken. Denn Stuntarbeit war komplettes Neuland für mich – und während ich mich zu diversen Kostümfeiern schon mal als Ian McKellens Gandalf verkleidet habe, bin ich in die Eigenheiten von Saurons dunklen Soldaten noch nicht so tief eingetaucht. Doch wenn einem vom Ringe der Macht-Stuntteam höchstpersönlich so eine Gelegenheit geboten wird, gibt es weder Zeit für Zurückhaltung noch Scham: da muss man sie einfach ergreifen.

Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht startet in Folge 1 mit einem Kampf zwischen Galadriel, Arondir und einigen Orks im Wald. Die Szene wirft uns direkt in den Ist-Zustand in Mittelerde nach dem fünfjährigen Zeitsprung und zeigt, dass sich die Elben weiterhin tatkräftig gegen Saurons Mächte zur Wehr setzen. Doch der Kampf ist hart und fordert immer wieder viele Opfer.

Galadriel und Arondir schwingen akribisch Klingen, Pfeile und Bogen und schaffen es schließlich, die Orkschar zur Strecke zu bringen. Auch wenn wir in der fertigen Folge Morfydd Clark und Ismael Cruz Córdova in den Rollen sehen und die beiden einen großen Teil ihrer Stuntarbeit selbst machen, wurden sie für die aufwendigeren Manöver von Stuntdoubles abgelöst. Diese kämpften gegen das weitere Stuntteam, das sich unter den Prosthetics (dem angeklebten Make-up) und den Kostümen der Orks verbirgt.

Das Team arbeitete laut Taylor zwei bis drei Wochen nur am Design dieser einzelnen Kampfchoreografie. Danach folgten zwei Wochen nur für Proben am Drehort im Wald, bevor der Dreh der Szene losging. Ich hatte für das Lernen dieser ausgeklügelten Choreo jetzt allerdings nicht fünf Wochen Zeit – sondern etwa eine Stunde. Mich erwartete also ein Crashkurs, an dessen Ende die komplette Ausführung des Kampfes stehen sollte – und zwar vor den Augen von Morfydd Clark und Sauron-Darsteller Charlie Vickers persönlich. Ich kann euch sagen: Ich habe in meinem Leben schon stressfreiere Situationen erlebt. Aber natürlich freute ich mich auch ungemein auf die spannende Herausforderung!

Als Ork sterben: Stuntarbeit ist (noch) schwerer als sie aussieht

Los ging es mit einer Lektion in die Verhaltensweisen von Orks: Wie bewegen sie sich, welche Geräusche machen sie, wie halten sie eine Waffe, wie kämpfen sie – und wie fallen sie sterbend zu Boden? Orks laufen natürlich nicht wie normale Menschen und schon gar nicht so leichtfüßig wie die Elben, die sie einst waren. Sie gehen gekrümmt, ziehen ihre Gliedmaßen hinter sich her, schneiden Grimassen und bringen merkwürdige Ticks mit. Hier war unserer Phantasie keine Grenzen gesetzt und wir durften uns unsere ganz eigene Ork-Persönlichkeit ausdenken.

Als Nächstes haben wir eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen. Die Waffenmeister der Fantasyserie fertigen die unterschiedlichsten Requisiten für Orks, Elben und Menschen, von denen es jeweils mehrere Ausführungen gibt. Die Waffen, die für Kampfszenen genutzt werden, sind deutlich weicher und leichter als die zeremoniellen Waffen aus Metall, die für andere Szenen verwendet werden. So ist die Verletzungsgefahr niedriger. Dennoch muss das Waffenschwingen gelernt sein, denn man möchte nicht aus Versehen jemandem einen Schlag mitgeben, indem man zu weit oder zu kräftig ausholt.

Als Letztes stand das gelernte Sterben auf dem Plan – für mich wahrscheinlich die größte Herausforderung von allen. Dafür mussten wir uns zunächst immer wieder rückwärts auf eine Matte schmeißen und so tun, als würden wir von Pfeilen in Schultern und Bauch getroffen werden. Doch im finalen Kampf gab es keine Matten, sondern wartete hier der harte Untergrund. Und nicht nur das: Während der Kampfchoreografie hat man gleich mehrere andere Menschen um sich, denen man möglichst nicht in den Weg fallen darf. Denn der Kampf wütet auch nach dem eigenen "Tod" einfach weiter.

Ich muss zugeben, dass ich diesen Skill bis zum Ende nicht ganz gemeistert habe: Sobald Stunt-Arondir auf mich zukam und mir den Bauch "aufgeschlitzt" hat, bin ich völlig umständlich zu Boden gefallen. Zuerst einfach mitten auf die Übungsfläche, sodass mir das Stuntteam mehrfach sagen musste, dass ich mal wieder komplett im Weg "gestorben" bin. Später habe ich es dann besser hinbekommen und bin teilweise noch auf dem Boden aus dem Weg gekrochen, als würde ich noch ein wenig vom Schnitt der Elbenklinge ausbluten.

Die komplette Choreografie haben wir mehrfach in verschiedenen Geschwindigkeiten wiederholt: erst ganz langsam in Zeitlupe und am Ende volle Fahrt voraus. Für die letzten beiden Durchgänge kamen schließlich Morfydd Clark und Charlie Vickers vorbei und haben das Endergebnis unseres Trainings begutachtet. Was sie wirklich von meinem Ork-Spiel hielten, habe ich letztlich nicht erfahren – doch zumindest taten sie dankbarerweise äußerst begeistert. Galadriel und Sauron als Enttäuschung im Gedächtnis zu bleiben, hätte mein Herr der Ringe-Herz wohl nicht verkraftet.

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Auch wenn ich nach diesem Workshop einsehen muss, dass ich in diesem Leben kein Stunt-Mensch mehr werde, war das Ganze ein einzigartiger und toller Einblick in die Arbeit des Teams von Die Ringe der Macht. Alle Beteiligten haben wirklich meinen größten Respekt verdient – für die Kreativität, mit der so ein Kampf zum Leben erweckt wird, aber natürlich auch für die körperlich gefährliche und präzise Ausführung vor der Kamera. Ich kann euch nur ans Herz legen, euch den Kampf in Folge 1 der neuen Staffel mal selbst anzuschauen. Denn der ist wirklich ziemlich cool geworden.

Die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft seit dem 11. November 2026 bei Amazon Prime Video.