Die Rückkehr einer der erfolgreichsten und coolsten Netflix-Serien steht fest: Lupin Staffel 4 kommt nach drei Jahren Pause

Seit über zwei Jahren warten wir auf die Auflösung eines riesigen Cliffhangers bei Netflix. Jetzt wissen wir endlich, wann Lupin Staffel 4 startet und die Vorfreude ist groß.

Sherlock kann einpacken. Wer die ersten drei Staffeln Lupin mit Omar Sy bei Netflix geschaut hat, will mehr von dem dauergutgelaunten Gentleman-Ganoven. Die ausgefallenen Masken, Kostüme und extrem cleveren Raubzüge machen wahrlich süchtig nach mehr. Zwei Jahre lang sitzen wir aber schon auf dem Trockenen – jetzt steht der Start für Staffel 4 fest. Und es dauert noch ewig.

Dann startet Lupin Staffel 4 bei Netflix

Insgesamt werden es drei volle Jahre Wartezeit werden. Die 4. Staffel der findigen Heist-Serie Lupin startet im Oktober 2026. Ein genaueres Datum gibt es laut Variety noch nicht, aber der Oktober wurde schon für Staffel 3 genutzt. Die erschien am 5. Oktober 2023.

Ihr seid mit eurer Sehnsucht nach neuen Lupin-Folgen gewiss nicht allein: Die 1. Staffel war damals ein immenser Erfolg für den Streamer und Lupin ist die erfolgreichste französische Netflix-Serie. Über 70 Millionen Abonnent:innen hatten gleich zu Beginn in Lupin zumindest reingeschaut und es war damals die höchste Zahl eines Neustarts in den ersten vier Wochen. Schließlich ist Lupin eine der Binge-würdigsten Netflix-Serien, die jede Folge mit verrückten Twists und coolen Ideen aufwartet.

Warum dauert Staffel 4 so lang?

Bei Netflix und auch anderen Serien ist es mittlerweile leider gang und gäbe, zwei oder drei Jahre auf die nächste Staffel warten zu müssen. Die letzten Jahre war es oft eine Auswirkung des Hollywood-Doppelstreiks, der große Teile der Industrie für eine Weile lahmlegte. Aber es gibt auch andere Gründe, wie höhere Ansprüche an Serien und das von Netflix etablierte Binge-Modell.

Gemeinsam mit meiner Kollegin Jenny Jecke habe ich für alle Interessierten eine ganze Podcast-Folge zu langen Staffelwartezeiten aufgenommen:

Wie könnte es nach dem riesigen Cliffhanger aus Staffel 3 weitergehen?

Wir erinnern uns: Lupin Staffel 3 wirft am Ende alles über den Haufen. Assane geht am Ende von Staffel 3 ins Gefängnis. Darin sieht er die einzige Chance, dass seine Frau Claire, sein Sohn Raoul, seine wiedergefundene Mutter Mariama und sein bester Freund Benjamin von der Polizei und der Presse in Ruhe gelassen werden. Doch während er glücklich in seiner Zelle sitzt, weil sein Plan aufging, bekommt er einen Brief, der alles verändert.

Der Brief sei von seinem Zellennachbarn Monsieur Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) – der Mörder seines Vaters, den Assane in Staffel 2 ins Gefängnis brachte. Im Brief befindet sich ein Foto des jungen Assane und der Lupin-Band La Gagliostro se venge über die Anfänge seines Gauner-Vorbilds Lupin. Was genau dieser unheimliche Twist für Staffel 4 bedeutet, haben wir an dieser Stelle über das Ende von Lupin Staffel 3 spekuliert.

In jedem Fall hatte Assane seine Gegenspieler doch nicht alle im Blick und in Schach gehalten, wie er dachte. Ob Assane für seine Familie nun wieder aus dem Gefängnis ausbrechen muss (was für ihn kein Problem sein dürfte), erfahren wir im Herbst 2026.