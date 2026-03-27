Die Schauspielerin von Freya in der God of War-Serie steht fest – ihr kennt sie alle aus einer legendäreren Abenteuerserie

Es gibt weitere Neuigkeiten zur kommenden God of War-Serienadaption von Amazon Prime. Der bereits gewaltigen Castliste hat sich jetzt eine weitere Darstellerin angeschlossen.

Die Cast-Ankündigungen für die kommende Serien-Adaption der God of War-Spiele für Amazon Prime scheinen kein Ende zu nehmen. Mittlerweile wurde bereits der gesamte Hauptcast rund um legendäre Figuren wie Kratos, Odin und Thor bestätigt und auch ein erstes Bild von Dreharbeiten sorgte längst für eine Menge Diskussionen. Jetzt wurde eine weitere Darstellerin bestätigt, die die Rolle der Freya übernehmen soll.

Lost-Star übernimmt die Rolle der Freya in der God of War-Serie

Die Serie wird das God of War-Spiel von 2018 adaptieren, in dem Kratos zusammen mit seinem Sohn Atreus nach dem Tod seiner Frau auf Reisen geht, um ihre Asche zu verstreuen. In dem 2018er Spiel wurde die nordische Mythologie durch göttliche Figuren wie Thor, Odin und Freya mit in die Handlung eingewoben. Für die Rolle der Freya wurde jetzt Sonya Walger besetzt, die man primär aus der Serie Lost in der Rolle der Penny kennt.

Walger reiht sich somit in die Reihe des namhaften Casts rund um Ryan Hurst, Teresa Palmer, Mandy Patinkin und Ólafur Darri Ólafsson ein. Die Rolle des kleinen Atreus übernimmt Callum Vinson. Die Showrunner der Serie sind Mark Fergus und Hawk Ostby (Drehbücher für Children of Men und Iron Man).

Wann und wo kann man die God of War-Serie sehen?

Durch die ersten Bilder vom Set ist die Produktion der 1. Staffel der Serie bereits im vollen Gange. Wie lange sich der Prozess noch strecken wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, doch durch das späte Casting von Freya können die Dreharbeiten noch eine Weile dauern. Ein frühestmöglicher Starttermin der ersten Staffel auf Amazons Streaming-Plattform Prime Video wäre somit 2027.