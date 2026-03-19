Die Sci-Fi-Sensation 2025 wird fortgesetzt – doch Fans müssen sich auf eine Enttäuschung einstellen

Dieser Sci-Fi-Film konnte letztes Jahr über eine Milliarde US-Dollar einspielen und wurde zur Kino-Sensation. Jetzt wissen wir endlich, wann die Fortsetzung kommt.

Als erster Hollywood-Film konnte Lilo & Stitch 2025 über die epische Schwelle von einer Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen treten. Damit ging das Sci-Fi-Abenteuer aus dem Hause Disney als dritterfolgreichster Film des Jahres aus der Traumfabrik ins Ziel und musste sich nur gegen die Mega-Blockbuster Avatar 3: Fire and Ash und Zoomania 2 geschlagen geben.

Kein Wunder, dass Fans bereits seit Monaten mit den Hufen scharren und auf die bereits früh angekündigte Fortsetzung um das kleine flauschige blaue Chaos-Alien und seine beste Freundin warten. Jetzt wurde endlich enthüllt, wann wir damit auf der großen Leinwand rechnen können.

Sci-Fi-Sensation geht weiter: Lilo & Stitch 2 kommt im Frühling 2028

Wie Variety berichtet, wird Lilo & Stitch 2 am 26. Mai 2028 in den US-amerikanischen Kinos starten. Da Filme in den USA immer freitags anlaufen, während Filme in Deutschland in der Regel donnerstags ins Kino kommen, rechnen wir mit einem Kinostart hierzulande am 25. Mai 2028.

Wenngleich sich Fans freuen dürften, dass der Starttermin damit endlich feststeht, dürfte die lange Wartezeit gleichzeitig einen kleinen Dämpfer verpassen. Immerhin dauert es noch über zwei Jahre, bis das Sequel in den Lichtspielhäusern eintrifft – und drei Jahre werden seit Teil 1 vergangen sein.

Dass Chris Sanders für das Sequel zurückkehrt, ist hingegen eine großartige Nachricht. Er fungierte beim Zeichentrickoriginal von 2002 sowohl als Co-Autor als auch als Co-Regisseur und wird nun einmal mehr für das Drehbuch verantwortlich zeichnen und Stitch im englischen Original seine Stimme leihen.

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Während Dean Fleischer Camp beim Remake auf dem Regiestuhl Platz nahm, ist aktuell noch unklar, ob er auch bei der Fortsetzung die Inszenierung übernehmen wird.

Es gibt schon vier Lilo & Stitch-Fortsetzungen zum Zeichentrickoriginal

Details zum Inhalt des Sequels werden ebenfalls noch unter Verschluss gehalten. Zum Zeichentrickoriginal sind damals gleich vier Lilo & Stitch-Fortsetzungen erschienen:

Ob sich Lilo & Stitch 2 an einer dieser Projekte orientieren oder zumindest einzelne Elemente einbauen wird, bleibt abzuwarten. Alle Fortsetzungen sowie das Zeichentrickoriginal und das Remake von 2025 könnt ihr aktuell bei Disney+ im Abo streamen.