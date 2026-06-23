Die Sci-Fi-Sensation des letzten Jahres wird fortgesetzt und der Regisseur steht fest: Er ist eine Legende

Im Jahr 2025 ist es nur drei Filmen gelungen, die magische Milliarden-Marke an den Kinokassen zu knacken. Dieser Sci-Fi-Mega-Blockbuster war einer davon.

Dass das Live Action-Remake Lilo & Stitch eine Fortsetzung bekommt, war schon eine ganze Weile bekannt. Jetzt wissen wir endlich auch, wer auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Es handelt sich dabei nicht um den Regisseur des überaus erfolgreichen Kinohits von 2025, sondern um einen anderen alten Bekannten: Chris Sanders.

Chris Sanders führt bei Lilo & Stitch 2 Regie und könnte nicht besser passen

Hatte Chris Sanders bei Lilo & Stitch aus dem letzten Jahr das Drehbuch geschrieben, führt er beim Sequel auch selbst Regie, wie THR berichtet. Was eine extrem gute Nachricht für alle Lilo & Stitch-Fans ist. Der Mann weiß nämlich wirklich bestens, was er da tut.

Was unter anderem daran liegt, dass er sowohl beim Live Action-Remake als auch beim animierten Original von 2002 bereits die Stimme von Stitch war und das blaue Alien gesprochen hat. Es kommt aber sogar noch besser: Chris Sanders hat den allerersten Lilo & Stitch-Film damals auch schon geschrieben und dabei Regie geführt.

Lilo und Stitch - Trailer (Deutsch)

Dass er jetzt auch das Steuer bei der Fortsetzung der Live Action-Adaption übernimmt, könnte also kaum besser passen. Hier schließt sich ein Kreis. Als Produzent kehrt Jonathan Eirich zurück.

Die Dreharbeiten sollen laut dem Hollywood Reporter noch irgendwann später in diesem Jahr beginnen, die Produktion startet also wohl demnächst. Dann dürfte auch dem geplanten Kino-Starttermin im Frühjahr 2028 nichts mehr im Wege stehen.

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Inhaltlich dreht sich der erste Teil um das kleine hawaiianische Mädchen Lilo Pelekai, die sich mit einem merkwürdigen, blauen Hundewelpen anfreundet. Dieses entpuppt sich aber in kürzester Zeit als echt chaotischer Zeitgenosse und als Alien, nach dem händeringend gesucht wird.

Zum ersten Zeichentrick-Film gab es noch drei Direct-to-Video-Fortsetzungen und sogar eine Serie. Die Geschichte des neuen Disney-Films, der das Live Action-Remake fortsetzt, soll allerdings eine komplett neue Story sein.

Womit sich Chris Sanders ebenfalls bestens auskennt: Immerhin hat er unter anderem auch bei dem wirklich umwerfenden Animationsfilm Der Wilde Roboter Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. An Drachenzähmen leicht gemacht war er ebenfalls beteiligt.

Wann startet Lilo & Stitch 2 in Deutschland im Kino?

Ihr müsst euch zwar noch ein bisschen gedulden, allzu lang werdet ihr aber zum Glück nicht auf die Probe gestellt. Disney hat bereits vor einiger Zeit den genauen Starttermin für das Sequel bekannt gegeben. In den USA läuft Lilo & Stitch 2 am 26. Mai 2028 an. In Deutschland dürfte der Kinostart dann dementsprechend auf den 25. Mai fallen, weil das ein Donnerstag ist.