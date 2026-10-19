Die Simpsons enthüllt Apus neue Stimme: Nach großer Kontroverse hatte er fast 10 Jahre lang nicht mehr gesprochen

Apu gehört zu den bekanntesten Figuren aus Die Simpsons. Seit fast zehn Jahren hat er jedoch kein einziges Wort in der Animationsserie gesprochen. Jetzt kehrt er mit neuer Stimme zurück.

Der Kwik-E-Mart öffnet wieder seine Türen: In der neusten Folge von Die Simpsons kehrt Apu Nahasapeemapetilon zurück, wobei das nicht ganz richtig ist. Verschwunden war die Figur genau genommen nie. Tatsächlich hatte sie aber seit knapp einer Dekade keinen Dialog mehr in der Serie. Stattdessen tauchte Apu nur als Randfigur auf.

Ausschlaggebend dafür war der im Jahr 2017 veröffentlichte Dokumentarfilm The Problem with Apu, der sich mit der problematischen Darstellung südasiatischer Figuren befasst. Anhand des Beispiels von Apu wurde gezeigt, wie Vorurteile und Stereotypen befeuert werden. Daraufhin verließ Synchronsprecher Hank Azaria die Serie.

Nun kehrt Apu mit neuem Sprecher zurück – und er ist nicht allein.

Neue Sprecher:innen für Apu und Manjula in Die Simpsons

Wie Variety berichtet, übernimmt fortan Sunil Malhotra den kontroversen Part. Sein Debüt lieferte er in der gestern in den USA ausgestrahlten Folge The Revengening (Staffel 38, Folge 3) ab. Es war das erste Mal seit Oktober 2017, dass Apu zu hören war. Davor hatte die Figur ihren letzten Wortwechsel in The Serfsons (Staffel 29, Folge 1).

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Malhotra bringt viel Erfahrung als Synchronsprecher mit. Wer aufmerksam war, konnte seine Stimme bereits in Avatar – Der Herr der Elemente, The Legend of Vox Machina und Star Wars: Geschichten der Jedi vernehmen. Darüber hinaus ist er aus Live-Action-Serien wie Grey's Anatomy, Navy CIS: New Orleans und MacGyver bekannt.



Apu ist nicht die einzige Figur, die in The Revengening "neu" eingeführt wurde. Auch seine Frau Manjula hat jetzt eine neue Sprecherin: Janina Gavankar (The Morning Show) tritt in die Fußstapfen von Tress MacNeille und Jan Hooks, die zuvor Manjula ihre Stimme geliehen haben. Beide Figuren wurden zudem kreativ überarbeitet.

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Apu kehrt mit einem Twist in Die Simpsons zurück

Bei The Revengening handelt es sich um eine Halloween-Folge. Apus Rückkehr wird sowohl innerhalb der Geschichte der Serie als auch auf der Metaebene thematisiert, angefangen mit dem Auftritt eines mysteriösen Mannes namens Daft Monk, der immer wieder von den Bewohner:innen Springfields versehentlich getötet wird.

Ein Jahr später kehrt Daft Monk zurück und gibt sich als Apu zu erkennen. Er erzählt, dass er nach seinen vermeintlichen Todesfällen auf einer Insel gelandet ist, auf der der Müll von Springfield – aka die unbequeme Wahrheit – entsorgt wird. Als er wieder nach Hause kam, musste er erschrocken feststellen, dass man ihn komplett vergessen hat.

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Daraufhin entschuldigen sich die Springfield-Bewohnerinnen bei Apu für ihr Verhalten. Jahrelang habe man ihn für selbstverständlich gehalten, aber nicht als vollwertige Person betrachtet. Viele wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Andere haben sich in Diskussionen im Internet verrannt. Jetzt wollen sie sich bessern.

Marge sagt:

Apu, es tut uns leid, dass wir dich dem Tod überlassen haben. Glaub mir, wir wollten das Richtige tun.

Bart gesteht:

Aber wir hatten solche Angst und wussten einfach nicht, was wir tun sollten.

Lenny fügt hinzu:

Falls es dir ein Trost ist: Wir haben intern sehr viel darüber diskutiert.

Und Carl schließt ab:

Ahhh, die [Diskussionen] haben nirgendwohin geführt.

Hier sprechen nicht nur die Simpsons-Figuren, sondern auch die Kreativen hinter der Serie. Am Ende der Folge stellt sich heraus, dass Apu all das nur geträumt hat. Homer lädt ihn zu einer Halloween-Party ein. Apu sagt zu und findet unter der Kick-E-Mart-Kasse das Daft Monk-Kostüm. Ob die Folge wirklich nur ein Traum war, bleibt offen.

In Deutschland müssen wir auf Apus Rückkehr warten

Wann The Revengening in Deutschland ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. In der Regel müssen wir mehrere Monate warten, bis die neuen Simpsons-Folgen hierzulande erscheinen. Dementsprechend ist aktuell unklar, wie mit den Synchronstimmen von Apu und Manjula in der deutschen Version umgegangen wird.