Die Simpsons schickt beliebte Figur nach 29 Jahren in den Ruhestand – für viele Fans ist sie absoluter Kult

In der aktuellen Folge der Simpsons hat eine Figur ihren eigenen Ruhestand verkündet. Das Ende der Episode deutet an, dass der Abschied endgültig ist.

In den letzten Jahren mussten sich Fans von Die Simpsons hin und wieder von alteingesessenen Figuren verabschieden, die teils eine gefühlte Ewigkeit in der Kultserie dabei waren. Jetzt hat es wieder einen Charakter getroffen, der mit seinen amüsanten Auftritten viel Spaß verbreitet hat.

Duffman wurde in der aktuellen Simpsons-Folge abgesägt

Wie unter anderem TVLine berichtet, hat Barry Duffman in der aktuellen Folge der 37. Staffel von Die Simpsons das Aus seines legendären Biermaskottchens verkündet. In Folge 13 mit dem Originaltitel Seperance, die in den USA am 4. Januar 2026 als Parodie auf den Apple TV+-Erfolg Severance ausgestrahlt wurde, verkündete der Darsteller hinter Duffman:

Die Duff Corporation hat diese Figur, äh, endgültig in Rente geschickt. Alle alten Werbeformen sind passé. Firmensprecher, Printanzeigen, Fernsehspots – die Kinder von heute können die Jingles nicht mal mehr mitsingen.

Hier könnt ihr euch eine ältere Simpsons-Szene mit Duffman anschauen:

Duffman zeichnete sich vor allem durch sein muskelbepacktes Aussehen, den markanten Hüftschwung und seinen Slogan "Oh yeah!" aus. Seinen ersten Auftritt hatte die Figur 1997 in Staffel 9 von Die Simpsons. Am Ende der aktuellen Folge der 37. Staffel bleibt Barry Duffman in seiner gewöhnlichen Kleidung, was wie eine Absage an das ikonische Kostüm des Werbemaskottchens wirkt. Ob Duffman in Zukunft doch nochmal hier und da im Simpsons-Universum vorbeischauen könnte, bleibt offen.

Wann startet Die Simpsons Staffel 37 in Deutschland?

Bei Disney+ sind hierzulande bisher die ersten 36 Staffeln der Kultserie verfügbar. Staffel 37 wird seit September 2025 in den USA ausgestrahlt und ist dort ab dem 14. Januar 2026 bei Disney+ verfügbar. Genaue Infos zum deutschen Release der neuen Simpsons-Folgen gibt es derzeit nicht.

