Die Simpsons und 18 weitere Serien abgesetzt oder verlängert – eine der größten Kultserien der 90er kehrt zurück

FOX hat über die Zukunft zahlreicher Serien wie Die Simpsons, Family Guy und Bob's Burgers entschieden. Viele davon streamen bei Disney+. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Für Serienfans ist der Mai jedes Jahr wieder von großer Bedeutung. Denn im Rahmen der Upfronts liefern die größten US-Sender einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Serienprogramm. Außerdem klärt sich dabei, welche Lieblingsserien verlängert oder abgesetzt wurden. Zu diesen Networks zählt auch TV-Sender FOX, der vor allem als Serienheimat von Animationsserien wie Die Simpsons, Family Guy oder American Dad bekannt ist.

Insgesamt fünf aktuelle FOX-Serien streamen hierzulande bei Disney+. Im Rahmen der Upfronts entscheidet das US-Network nun über das Schicksal von insgesamt 19 Serien. Hier findet ihr die Übersicht aller abgesetzten, verlängerten und neuen FOX-Serien für die Saison 2026/2027.



Die Simpsons, Family Guy & mehr: Alle 11 Serien, die FOX verlängert hat

Bereits im letzten Jahren sicherten FOX und Disney die Zukunft mehrerer Animationsserien mit einer historischen Bestellung von 240 Folgen. Bis zum Jahr 2029 müssen sich Fans von Die Simpsons, Family Guy, American Dad und Bob's Burgers erstmal keine Sorgen machen.

Aus dem aktuellen Fox-Portfolio streamen Die Simpsons, Family Guy, American Dad und Bob's Burgers in Deutschland bei Disney+. Die Dramaserien Doc und Memory of a Killer findet ihr bei RTL+. Eine deutsche Ausstrahlung von Universal Basic Guys und Best Medicine – ein US-Remake der britischen Krimiserie Doc Martin – lässt bisher noch auf sich warten.

Alle Serien, die FOX abgesetzt hat

Going Dutch - abgesetzt nach 2 Staffeln

The Great North - abgesetzt nach 5 Staffeln



Bisher werden zwei Serien aus dem bisherigen FIX-Programm in der nächsten Season nicht zurückkehren. Bereits im Oktober 2025 wurde verkündet, dass die Animationsserie The Great North (alle 5 Staffeln streamen bei Disney+) nicht mehr fortgesetzt wird. Die Absetzung der Comedy-Serie Going Dutch wurde kurz vor den Upfronts verkündet. Eine Veröffentlichung in Deutschland ist bisher nicht erfolgt.

Vor der Bekanntgabe des Herbstprogramms am 11. Mai lässt FOX Serienfans noch um die Schicksale von 2 Serien bangen, über deren Verlängerung oder Absetzung noch nicht final entschieden wurde:

Grimsburg - Staffel 3 wurde noch nicht ausgestrahlt

Accused - bisher 2 Staffeln



Die 2. Staffel der Anthologie-Serie Accused lief bereits 2024. Trotzdem hat FOX die Serie bisher nicht offiziell abgesetzt, sondern hält sich die Option offen, diese in Zukunft für eine weitere Staffel nochmal zurückzubringen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Was ist neu? Das sind die Serien-Neuheiten 2026/2027 bei FOX

Ganze vier Serien sicherte sich FOX schon im Vorfeld der Upfronts. Neben einer Neuauflage der Kultserie Baywatch erwartet uns auch eine Agentenserie über die Jagd auf die gefährlichsten Kriminellen der Welt sowie das Reboot einer Serie aus den 80ern. Sein Animations-Portfolio baut der Sender ebenfalls aus. Diese Serienneuheiten erweitern bald das Programm von FOX:

Baywatch - Reboot des Rettungsschwimmer-Dramas



The Interrogator - Spionage-Drama von und mit Stephen Fry



Highway to Heaven - Reboot des Fantasy-Dramas aus den 80ern (startet erst in der Season 2027/2028)



Stewie - Family Guy-Spin-off (startet erst in der Season 2027/2028)



Schon länger hat sich FOX vom klassischen Pilot-System verabschiedet. Anstatt im Frühjahr zahlreiche Pilotfolgen produzieren zu lassen und anhand dieser pünktlich zu den Upfronts über Serienbestellungen zu entscheiden, lässt FOX mittlerweile das ganze Jahr über Ideen und Drehbücher entwickeln und entscheidet auf Basis dieser.



Hier findet ihr weitere Absetzungen, Verlängerungen und Serien-Neubestellungen:



Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.