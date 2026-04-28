Die spannendste Marvel-Serie seit Langem: Neuer Trailer zeigt den bisher düstersten Spider-Man

Wenn die Marvel-Müdigkeit an die Tür klopft, kann es nur einen geben, der euch wieder für das Franchise begeistern kann: der unberechenbare Nicolas Cage als Spider-Noir!

An diesem Punkt gibt es nur wenige Dinge, die Nicolas Cage noch nicht getan hat. Über 100 Figuren erweckte der US-amerikanische Schauspieler im Lauf seiner fast fünf Dekaden umspannenden Karriere zum Leben. Sogar eine Marvel-Rolle war schon dabei: Als Ghost Rider gab er sich zweimal im Kino die Ehre.

Seit dem 2018 erschienenen Spider-Man: A New Universe ist Cage aber auch die Stimme von Spider-Noir – und die erhält bald auch einen ganzen Live-Action-Körper. Denn mit der nach dem Superhelden benannten Amazon-Produktion Spider-Noir führt Cage bald seine erste Serie an. Jetzt sind dazu gleich zwei Trailer erschienen.

Spider-Noir bei Amazon Prime: Nicolas Cage als Marvel-Held in Farbe und in Schwarz-Weiß

Inhaltlich unterscheiden sich die Trailer nicht. Wir bekommen den von Cage verkörperten Ben Reilly vorgestellt, der im New York der 1930er Jahre für Recht und Ordnung sorgt. Er ist weniger die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft als ein mit allen Wassern gewaschener Privatdetektiv, der eher rauere Töne anschlägt.

Der neue Trailer zu Spider-Noir:

Spider-Noir - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Was die Serie abseits ihres Settings und der Inspiration durch den Film noir besonders macht, ist ihre visuelle Gestaltung. Wir bekommen Spider-Noir in zwei Fassungen zu Gesicht: einmal in Farbe und einmal in Schwarz-Weiß. Das hat es in der Geschichte der Comic-Verfilmungen noch nie gegeben – ein absolutes Novum.

Von einer weiteren x-beliebigen Marvel-Serie kann somit keine Rede sein. Spider-Noir sieht nach einem der derzeit aufregendsten Projekte aus dieser Ecke aus. In Kombination mit einem übereifrigen Nicolas Cage, der seine Figur als Mischung aus Bugs Bunny und Humphrey Bogart angelegt hat, klingt das nach einem großen Vergnügen.

Zudem treten Variationen vertrauter Marvel-Figuren auf. Li Jun Li spielt Black Cat nach dem Vorbild von Femme fatales wie Anna May Wong, Rita Hayworth und Lauren Bacall. Bösewicht Silvermane wird von Brendan Gleeson verkörpert, während Abraham Popoola und Jack Huston als Tombstone und Sandman in Erscheinung treten.

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Wann startet Spider-Noir bei Amazon Prime?

Die 1. Staffel von Spider-Noir umfasst insgesamt acht Episoden, die allesamt am 27. Mai 2026 bei Amazon Prime veröffentlicht werden – sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Geschaffen wurde die Serie von Oren Uziel (22 Jump Street) und Steve Lightfoot (Marvel's The Punisher). Darüber hinaus sind Phil Lord und Chris Miller, die bereits die Spider-Verse-Filme auf den Weg gebracht haben, als Produzenten an Bord.