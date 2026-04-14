Die spannendste Serie diese Woche startete weder bei Netflix noch bei Amazon – ein BookTok-Hit mit unglaublichem Star-Cast und 96 % bei Rotten Tomatoes

Der Debütroman von Rufi Thorpe wurde auf BookTok zum Mega-Hit. Da war die Serienadaption nur eine Frage der Zeit – mit Superstars wie Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Elle Fanning und Nick Offerman.

Wer von der Community, die als BookTok bekannt ist, gefunden wird, darf sich meist über hohe Absatzzahlen für das eigene Buch freuen. Diese einflussreiche TikTok-Community hat der Filmindustrie schon so manchen Trend geliefert. In den letzten Jahren sind vor allem Serienadaptionen wie Maxton Hall oder Der Sommer, als ich schön wurde durch die Decke gegangen. Auf Apple TV startet diese Woche mit Only Margo eine neue Serie, die auf einem BookTok-Hit basiert.

Only Margo bei Apple TV: Darum geht es in der gefeierten Dramedy-Serie mit Elle Fanning

Als alleinerziehende Mutter und Studienabbrecherin hat es Margo (Elle Fanning) wirklich nicht leicht. Der Vater des Babys, ihr Margos Junior College Professor, hat sie mit der Verantwortung alleine gelassen. Obwohl sie eigentlich gerne Schriftstellerin geworden wäre, steht Margo nun vor der Herausforderung, einen Job zu finden und irgendwie über die Runden zu kommen.

Als sie auf die Plattform OnlyFans aufmerksam wird, entdeckt sie eine Gelegenheit. Sie erstellt einen Account und beginnt, Inhalte zu produzieren. Hilfe und Unterstützung erhält sie von ihrer Mitbewohnerin Suzie (Thaddea Graham) und ihrem Vater Jinx (Nick Offerman). Suzie ist als Cosplay-Fan in den Weiten des Internets bewandert und Jinx ist ein ehemaliger Wrestlingprofi, der weiß, wie man eine Show inszeniert. Ehe Margo sich versieht, wird sie zum Online-Phänomen und hat eine neue Zukunftsperspektive.

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Only Margo kommt mit namhaften Hollywood-Stars und starken Kritiken

Nachdem die Buchvorlage von Autorin Rufi Thorpe bei BookTok zum Hit wurde, hat sich Emmy-Gewinner David E. Kelley als Showrunner den Stoff vorgenommen. Mit Elle Fanning hat er eine oscarnominierte Hauptdarstellerin gefunden. Verstärkt wird der Cast unter anderem durch Hollywood-Superstars Michelle Pfeiffer als Margos Mutter Shyanne und Nicole Kidman als Vermittlerin zwischen Margo und dem Vater ihres Kindes.

Die Kritiken zur Serie fallen äußerst positiv aus. Auf Rotten Tomatoes steht Only Margo kurz nach Start bei 96 Prozent positiven Stimmen. Besonders hervorgehoben werden die emotionale Tiefe und die authentischen Darstellungen.

Start der ersten Folgen von Only Margo war der 15. April 2026. Apple TV veröffentlichte die ersten drei Folgen am Starttermin, die ihr bereits bingen könnt. Danach folgen die restlichen Episoden im Wochentakt. Insgesamt umfasst die Staffel acht Episoden.

Es ist davon auszugehen, dass die erste Staffel von Only Margo das komplette Buch adaptiert. Ob es eine 2. Staffel geben wird, ist daher fraglich. Natürlich ist es möglich, dass die Serie über das Buchende hinaus fortgesetzt wird. Aber es ist wahrscheinlich, dass Only Margo eine Miniserie bleibt.

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