Die Star Trek-Neuauflage von Raumschiff Enterprise wird immer greifbarer: Besetzung für 2 Fanlieblinge steht fest

Zwei legendäre Star Trek-Crewmitglieder vom Raumschiff Enterprise wurden jetzt abermals neu besetzt. Damit scheint der angedachten Neuauflage fast nichts mehr im Weg zu stehen.

Zwei Staffeln stehen noch aus von Star Trek: Strange New Worlds, aber bei Paramount macht man sich bereits Gedanken über die Zukunft. Seit letztem Jahr ist bei den Kreativköpfen des Sci-Fi-Franchise von einem Projekt mit dem potentiellen Titel Star Trek: Year One die Rede. Dabei soll es sich um eine Strange New Worlds-Fortsetzung handeln, die direkt in die Zeit der Fünfjahresmission unter Captain Kirk überleiten würde. Genauer gesagt, der Zeitraum der Originalserie Raumschiff Enterprise.

Offiziell bestellt wurde das Reboot, das gleichzeitig ein Spin-off wäre, noch nicht. Doch zwei Neubesetzungen für die Finalstaffel von Strange New Worlds lassen das Projekt immer konkreter aussehen.

Star Trek: Strange New Worlds besetzt Pille und Sulu – die Originalserien-Crew ist damit komplett

Laut Deadline wurden Schiffsarzt Dr. Leonard McCoy aka Pille sowie Steuermann Hikaru Sulu mit neuen Darstellern besetzt. Sie sollen erst in der letzten Episode von Strange New Worlds auftauchen und werden dann von Thomas Jane und Kai Murakami verkörpert. Der als The Punisher bekannte US-Schauspieler und sein Newcomer-Kollege von der Royal Shakespeare Company in Großbritannien werden damit in die Fußstapfen von DeForest Kelley und George Takei aus der Originalserie treten. Bei einem so späten Antritt an Bord der USS Enterprise wirkt es wirklich, als würde man schon jetzt die Spin-off-Serie vorbereiten.

Die neu besetzte Kern-Crew der USS Enterprise unter Captain Kirk wäre somit auch komplett. Bereits besetzt und eingesetzt wurden schließlich Paul Wesley als James T. Kirk, Ethan Peck als Spock, Celia Rose Gooding als Uhura und Quinn Martin als Scotty. Mr. Chekov stößt erst im Laufe der Fünfjahresmission zur Crew der Enterprise.

Besonderes Interesse an einer weiteren Neuauflage mit der Crew der Originalserie könnte gerade jetzt bestehen, da die Reboot-Filmreihe aus der Kelvin-Timeline mittlerweile für tot erklärt wurde. Es wird also also kaum ein Wiedersehen mit Chris Pine als Kirk geben. Zukünftige Hoffnung auf weitere Weltraumabenteuer mit seiner Mannschaft liegt also auf Star Trek: Year One.

Die nächste Star Trek-Serie lässt nicht mehr lange auf sich warten

Während die Strange New Worlds-Folgeserie noch in den Sternen stehende Zukunftsmusik ist, hat ein anderes Spin-off längst konkrete Form angenommen und wartet nur noch darauf, am 15. Januar 2026 via Paramount+ auf den Bildschirm geholt zu werden: Star Trek: Starfleet Academy. Die brandneue Serie spielt im 32. Jahrhundert an der Sternenflottenakademie und richtet sich an ein jüngeres Gen-Z-Publikum.

