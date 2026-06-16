Die Stranger Things-Macher drehen ihren ersten Kinofilm – der Starttermin ist schon bekannt

Nach dem Ende von Stranger Things wagen sich die Duffer-Brüder in neue Geflilde vor: das Kino. Ihr erster Film steht jetzt in den Startlöchern, der nächstes Jahr auf die große Leinwand kommen soll.

Auch wenn das Stranger Things-Finale mittlerweile fast ein halbes Jahr hinter uns liegt, könnten aufmerksame Serienfans meinen, die Duffer-Brüder hätten Netflix nie den Rücken gekehrt. In den vergangenen Monaten sind gleich drei neue Titel bei dem Streamer erschienen, bei denen Matt und Ross Duffer ihre Finger im Spiel hatten: von Something Very Bad Is Going to Happen, über Stranger Things: Tales From '85 bis hin zu The Boroughs.

Tatsächlich haben die Brüder diese Serien jedoch nur als ausführende Produzenten begeitet, während sie bereits ihren Blick in Richtung Zukunft gelenkt haben: Weg von Netflix, hin zum Studio Paramount. Dort entsteht jetzt ihr erster richtiger Kinofilm.

Die Duffer-Brüder machen einen Kinofilm: Erstes Projekt aus dem 4-Jahres-Deal mit Paramount entsteht

Schon letztes Jahr berichteten wir, dass die Duffer-Brüder einen Vier-Jahres-Deal mit Paramount unterschrieben haben, um Projekte umzusetzen, die ihnen bei Netflix nie möglich waren. So wollen die beiden dort vermehrt Filme umetzen, die im Kino ausgespielt werden. Wie Variety nun schreibt, bahnt sich davon der erste nun an.

Als Drehbuchautoren und Regisseure sollen sie einen Film begleiten, über den es leider noch kaum Infos gibt. Weder ein Titel, noch ein Genre oder Hinweise zur Handlung sind bisher bekannt. Eine wichtige Information steht hingegen, und das ist das Startdatum: Demnach soll der Film am 3. November 2028 in die US-Kinos kommen. Ein deutscher Kinostart wurde noch nicht bekanntgegeben, doch scheint ein Start hierzulande am 2. November 2028 wahrscheinlich.

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Der erste Film der Duffer-Brüder kam nie ins Kino

Damit bringen die Duffer-Brüder ihren ersten Film in die Kinos, nachdem ihr erster Versuch vor elf Jahren scheiterte. Damals drehten sie den Horror-Thriller Hidden - Die Angst holt dich ein für Warner Bros., der vom Studio letztendlich jedoch keinen Kinostart erhalten hat sondern direkt als VOD-Titel erschienen ist.

Auch wenn die Entwicklung damals sicher eine Enttäuschung für die Duffer-Brüder war, ebnete der Film ihnen letztendlich den Weg in Richtung Stranger Things: M. Night Shyamalan engagierte die beiden daraufhin für seine Serie Wayward Pines, die ihnen die Tür zu Stranger Things und Netflix öffnete.