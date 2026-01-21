Die Suche nach dem nächsten James Bond wird zur Amazon-Serie: Seht hier den abgedrehten Trailer zu Bait

Wenn es nach einer neuen Amazon Prime-Serie geht, steht der nächste Bond-Star schon fest. Im Teaser zu Bait ist es dann aber doch nicht so einfach.

Auch wenn die Suche nach dem neuen James Bond-Darsteller nach Daniel Craig immer noch nicht offiziell beendet ist, setzt eine kommende Amazon Prime-Serie den Spekulationen schon mal ein Ende. In dem Comedy-Format Bait von und mit Schauspielstar Riz Ahmed (Sound of Metal) wird dieser als möglicher neuer 007 gecastet – und die Probleme fangen erst so richtig an. Vor dem Start im März ist jetzt eine erste Vorschau zu Bait erschienen, die eine längere Sequenz aus der Serie zeigt.

Schaut hier die erste Vorschau zur Prime-Comedy Bait:

Bait - Teaser (English) HD

Bond-Casting-Chaos Bait sieht nach witziger Prime-Unterhaltung aus

Die neue Prime-Serie zeigt Ahmed als aufstrebenden Schauspieler Shah Latif in London. Als er zu einem Vorsprechen für die James Bond-Rolle eingeladen wird und die Presse die Info leakt, stürzt sein Leben umgehend ins Chaos. Neben der öffentlichen Meinung muss sich Shah auch mit Kommentaren aus seiner Familie und dem engsten Freundeskreis auseinandersetzen, die den Darsteller von Kopf bis Fuß darauf prüfen, ob er wirklich das Zeug zum neuen 007 hat.

Wann startet Bait bei Amazon Prime?

Alle sechs Folgen der neuen Serie sollen am 25. März 2026 im Prime-Abo erscheinen. Ob sich Amazon dann mindestens so lange Zeit lässt mit der Verkündung des echten neuen 007-Darstellers, ist nicht klar. Aktuellen Gerüchten zufolge soll Masters of the Air-Star Callum Turner der große Favorit für den Bond-Posten sein. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Und falls ihr sonst noch aktuelle Serien-Tipps sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.