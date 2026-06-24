Die Suche nach dem neuen James Bond geht weiter: Jetzt sind die nächsten Schritte bekannt

Wer wird der nächste James Bond? Die Antwort auf diese Frage rückt nach dem letzten Update zum Castingprozess in immer greifbarere Nähe.

Seit nunmehr fünf Jahren sitzen James Bond-Fans bereits auf dem Trockenen und warten gespannt darauf, wer die Nachfolge von Daniel Craig antritt, der sich in Keine Zeit zu sterben offiziell verabschiedete. Seitdem ist viel passiert – unter anderem haben die Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle über das Franchise übernommen und Dune-Mastermind Denis Villeneuve wurde als Regisseur für den nächsten Bond angeheuert.

Wer das Gesicht des neuen Action-Streifens wird, steht dagegen noch nicht fest. Doch das neueste Casting-Update lässt das Ziel jetzt immer näher rücken.

Neue Runde, neues Glück: Die James Bond-Callbacks finden im August statt

Wie Deadline in einem exklusiven neuen Bericht enthüllt, bringen Denis Villeneuve und die Produzent:innen um Amy Pascal und David Heyman die nächste Castingrunde in Stellung, die im August dieses Jahres stattfinden soll. Demnach wurden bereits die ersten Schauspieler aus der Auftaktrunde informiert, sich im August bei einem zweiten Vorsprechen um die Rolle bemühen zu können.

Laut Deadlines Insiderquellen sollen um die 5 bis 7 Schauspieler in der engeren Auswahl stehen und noch einmal ihr Glück versuchen dürfen. Offizielle Namen wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Zuletzt flogen etwa prominente Namen wie Harris Dickinson (Babygirl), Callum Turner (Masters of the Air) und Jacob Elordi (Frankenstein) durch die Gerüchteküche, Castingdirektorin Nina Gold soll sich in den letzten Wochen jedoch auch eine Vielzahl von unbekannteren Gesichtern für den Posten angeschaut haben.

Der Prozess ist langwierig, doch er nimmt langsam Form an: Laut Deadline soll das Studio damit planen, bis Ende des Jahres einen offiziellen Namen präsentieren zu können, sodass die Dreharbeiten 2027 endlich starten können. Mit der zweiten Castingrunde im August, ist das Studio also auf einem guten Weg. Für alle Bond-Fans heißt das jedoch weiterhin: Geduld.

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Wann kommt Bond 26 ins Kino?

Wenn die Dreharbeiten 2027 starten können, ist mit einem Kinostart für Bond 26 nicht vor 2028 zu rechnen. Während Denis Villeneuve die Inszenierung übernimmt, zeichnet Steven Knight für das Drehbuch verantwortlich, der unter anderem für seine Arbeit an Peaky Blinders sowie dem Netflix-Film The Immortal Man bekannt ist.