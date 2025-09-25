Die teuerste Fantasy-Serie von Netflix: So viel soll The Witcher Staffel 4 gekostet haben

The Witcher startet bald ohne Henry Cavill in der Hauptrolle in die vierte Staffel. Diese Staffel ist die bislang teuerste der Serie und damit für Netflix rekordverdächtig kostspielig.

Der Trailer für die 4. Staffel der Literatur- und Videospiel-Adaption The Witcher sorgte zuletzt schon aufgrund der Umbesetzung des Hauptdarstellers für Furore. Statt dem Fan-Liebling Henry Cavill taucht nun Liam Hemsworth in die Rolle des Hexers ein. Die 4. Staffel soll nun aber auch die bislang teuerste Staffel der Serie sein, wie Redanian Intelligence berichtet.

The Witcher Staffel 4 ist die teuerste der Serie

Mit einem Budget von ca. 27 Millionen US-Dollar pro Episode ist Staffel 4 laut Artikel die bislang teuerste der Serie und nach Stranger Things Staffel 4 die zweitteuerste Staffel einer Netflix-Serie überhaupt. In unserem Ranking der 15 teuersten Serien aller Zeiten könnte sie sich eine Platzierung in der Top 10 sichern.

Die vierte Staffel wird die Geschichte rund um den Hexer Geralt von Riva, Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) weitererzählen. Henry Cavill ist nach der dritten Staffel aus der Serie ausgestiegen. Als Grund vermuten viele Fans, dass die Serie sich zu weit von der Romanvorlage entfernte.

Auch interessant:

Das Witcher-Franchise hat durch seine Literaturvorlage und Videospiel-Adaption bereits Millionen von Fans. Im Übrigen hofften nach dem Ende von Game of Thrones wohl viele Fantasy-Fans, mit The Witcher einen adäquaten Ersatz in der Serienwelt zu bekommen. Staffel 1 der Serie stellte sich für Netflix dementsprechend als großer Erfolg heraus. Sie soll mit der 5. Staffel enden.



Wann startet die vierte Staffel von The Witcher auf Netflix?

Fans der Serie müssen sich nicht mehr lange bis zur Veröffentlichung der neuen Staffel gedulden. Alle acht Folgen der 4. Staffel von The Witcher werden bereits ab dem 30. Oktober ist auf der Plattform Netflix zum Streamen verfügbar sein.

Podcast: Liegt das beste Serienjahr schon 20 Jahre zurück?

Jede Woche starten neue Serien bei Netflix und Co, aber liegt das beste Serienjahr womöglich schon lange zurück? Wir blicken 20 Jahre zurück auf die besten Serien von 2005, die sich auch heute noch lohnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Supernatural, Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother oder auch Rom, The Office und Avatar: Der Herr der Elemente: Wer 2005 den Fernseher anschaltete, fand kaum etwas anderes vor als richtig gute Serien. Wir begeben uns im Podcast auf eine nostalgische Zeitreise und diskutieren den nachhaltigen Einfluss dieses besonderen Serienjahrgangs.