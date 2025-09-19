Die teuerste Serie aller Zeiten kommt endlich ins Free-TV – ihr könnt sie sogar gratis streamen

Die bis dato kostspieligste Serie ist ein Prequel zum wohl größten Fantasy-Epos überhaupt. In wenigen Wochen kommt sie ins Free-TV und gratis in die dazugehörige Mediathek.

Fantasy-Fans und Mittelerde-Enthusiasten, die sich kein Amazon Prime Video-Abo zulegen wollten, um Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu streamen, bekommen bald eine kostenlose Alternative. Die aufwendige Serie, die sich mit J.R.R. Tolkiens fantastischer Welt jenseits von Hobbit- und Ringkrieg-Trilogie befasst, kommt nämlich im Herbst dieses Jahres ins hiesige Free-TV und wird auch gratis per Stream zur Verfügung stehen.

Los geht es bereits in sechs Wochen ...

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kommt ins Free-TV – und darum geht es

Die Tolkien-Serie der Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde, tausende Jahre vor Bilbo, Frodo und der Zerstörung des Einen Rings. Das Erste Zeitalter endete mit der Vernichtung des dunklen Herrschers Morgoth, doch nicht alle glauben an einen nachhaltigen Frieden. Zweifel hegt vor allem die Elben-Generalin Galadriel (Morfydd Clark), deren Bruder von Morgoths Untergebenen Sauron getötet wurde. Droht ein weiters Erstarken des Hexenmeisters und seiner Ork-Armeen?

Zum ersten Mal zu sehen sind in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mehrere Locations, Personen und Events, von denen man im Dritten Zeitalter zum Teil nur noch als entfernte Sagen spricht: Das Zwergenkönigreich von Khazad-dûm zu seiner Hochzeit, Galadriel als wagemutige Kriegerin, die nomadischen Harfuß-Vorfahren der Hobbits, das Schmieden der Ringe der Macht, oder Aragorns Ahnen aus dem Inselreich von Númenor, das zwischen Mittelerde und dem unsterblichen Elben-Kontinent Valinor liegt.

Das alles haben sich die Amazon Studios einiges kosten lassen, denn Die Ringe der Macht soll bis dato die teuerste Serienproduktion aller Zeiten sein. Mit fünf geplanten Staffeln könnte man am Ende bei einem ausgegebenen Budget von über einer Milliarde US-Dollar landen. Wahrlich der Stoff, aus dem Legenden sind.

Wann und wo ist die Herr der Ringe-Serie gratis zu sehen?

ZDFneo hat die 1. Staffel von Die Ringe der Macht für Montag, den 3. November um 20:15 Uhr angekündigt. Schon ab Donnerstag, den 30. Oktober stehen alle acht Episoden der Debüt-Season in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Wer danach direkt weiterschauen möchte, findet Season 2 auf Amazon.

