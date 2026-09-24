Sofort Platz 1 bei Amazon Prime: Heiß erwarteter Film fegt die Konkurrenz komplett weg

Bei Amazon Prime ging gestern eine heiß erwartete Romanverfilmung mit Starbesetzung an den Start. Bei den Film-Charts konnte sich der Film direkt die Spitzenposition sichern.

Der Kinomarkt hat sich in den vergangenen Jahren durch die Streaming-Dienste stark verändert, da sich die Produktionen der Streaming-Plattformen mit ihren Budgets und Staraufgebot schon lange nicht mehr vor den Kinofilmen verstecken müssen.

Mittlerweile gibt es bereits ganze Genres, die mehr auf den Streamern stattfinden als im Kino. Eines davon ist die RomCom. Diesem Genre gehört auch die neue Romanverfilmung Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe bei Amazon Prime an, die sich sofort die Spitze der Charts sichern konnte.

Neue RomCom erobert die Spitze der Amazon Charts

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Ali Hazelwood und war ursprünglich eine Star Wars-Fanfiction über Rey und Kylo Ren. Der Film dreht sich nun um die Biologie-Doktorandin Olive (Lili Reinhart), die eine Scheinbeziehung mit ihrem Professor (Tom Bateman) eingeht.

Inszeniert wurde Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Claire Scanlon. Neben Reinhart und Bateman sind Rachel Marsh und Nicholas Duvernay teil des Casts. Bei Amazon Prime startete der Film direkt auf der Spitze der Film-Charts und zieht somit an einem Survival-Thriller vorbei.

So sehen die aktuellen Film-Charts bei Prime Video aus (Stand: 24. September 2026):

Wird es eine Fortsetzung geben?

Von dem Buch gibt es keine direkte Fortsetzung, bei der die Geschichte der einzelnen Figuren weitererzählt wird. Hazelwood hat Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe jedoch zu einem Universum erweitert, in dem sie noch weitere Storys erzählt hat. Diese beinhalten Gastauftritte bekannter Figuren und könnten in einer möglichen, jedoch noch unbestätigten Fortsetzung, zu einer Rückkehr von Reinhart und Bateman führen.