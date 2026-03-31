Die Thriller-Sensation des Jahres wird fortgesetzt: Erstes Poster enthüllt Kinostart von The Housemaid 2 mit Sydney Sweeney

The Housemaid mit Sydney Sweeney ist die größte Thriller-Überraschung des bisherigen Kinojahres. Teil 2 ist längst in Arbeit und hat nun einen offiziellen Kinostart.

Bereits in den USA konnte sich The Housemaid – Wenn sie wüsste Ende Dezember in einen riesigen Hit verwandeln. Als der Thriller Anfang des Jahres nach Deutschland kam, wiederholte sich die Box-Office-Sensation. Mit einem solch durchschlagenden Erfolg hatte kaum jemand gerechnet – fast 400 Millionen US-Dollar weltweit!

Beachtlich ist das vor allem deswegen, weil die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Freida McFadden gerade einmal 35 Millionen US-Dollar in der Produktion gekostet hat. Das macht The Housemaid zu einem der aktuell profitabelsten Filme überhaupt. Kein Wunder, dass die Arbeit an Teil 2 bereits auf Hochtouren läuft.

The Housemaid 2 kommt: Sydney Sweeney kehrt im Dezember 2027 als Millie Calloway zurück

Das Studio Lionsgate hat nicht lange gezögert und die Fortsetzung The Housemaid’s Secret in Auftrag gegeben. Sydney Sweeney kehrt in der Hauptrolle zurück, um das nächste Kapitel im Leben von Millie Calloway auf die Leinwand zu bringen. Wann der Film dort eintreffen wird, steht nun offiziell fest: am 17. Dezember 2027.

Passend zur Kinostartankündigung wurde auch das erste Poster enthüllt:

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Mit dem Dezember-Start will Lionsgate den Erfolg des ersten Teils wiederholen. In den USA startet The Housemaid's Secret im gleichen Zeitraum wie der Vorgänger, der am 19. Dezember 2025 ins Kino kam. Wie es mit der hiesigen Veröffentlichung aussieht, steht noch nicht fest. Allzu lange dürfte die Wartezeit aber nicht ausfallen.

Besonders spannend: Lionsgate hat so großes Vertrauen in die Fortsetzung, dass The Housemaid's Secret gegen zwei der denkbar größten Blockbuster antritt, die in den USA ebenfalls am 17. Dezember 2027 starten: The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum und Avengers: Secret Wars. Das ist durchaus ein mutiger Schritt.

Zum Weiterlesen: Großer Neuzugang für The Housemaid 2 steht fest

Thriller-Überraschung des Jahres: The Housemaid muss sich nicht vor Marvel und Co. verstecken

Hier erleben wir den Wandel der Kinolandschaft in Echtzeit. Vor fünf Jahren hätte sich niemand getraut, auch nur ansatzweise in die Nähe eines neuen Marvel-Films zu kommen. Jetzt kann ein alternativer Blockbuster wie The Housemaid's Secret dem Superhelden-Epos den Kampf ansagen, ohne dass es völlig aus der Luft gegriffen wirkt.

Mit seinen knapp 400 Millionen US-Dollar kann The Housemaid mühelos mit den Einnahmen vergangener Marvel-Filme mithalten. Captain America: Brave New World spielte 415 Millionen US-Dollar ein, Thunderbolts* kam auf 382 Millionen US-Dollar. Nur The Fantastic Four: First Steps liegt mit 521 Millionen US-Dollar eindeutig darüber.

Ein Avengers-Klassentreffen ist sicherlich nochmal eine andere Nummer, aber dennoch ist dieser Tage mehr als deutlich, dass sich die Präferenzen des Publikums im Kino wandeln. Entsprechend verständlich ist es, dass Lionsgate keinerlei Zeit verlieren will, um The Housemaid's Secret so schnell wie möglich an den Start zu bringen.

Zum Weiterlesen: Das ist die Story von The Housemaid 2

Inszeniert wird die Fortsetzung von Paul Feig. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Rebecca Sonnenshine. Beide waren beim Original beteiligt, genauso wie Enzo-Darsteller Michele Morrone, der neben Sweeney vor die Kamera zurückkehrt. Neu im Cast ist Kirsten Dunst, die zuletzt in Der Hochstapler – Roofman begeisterte.