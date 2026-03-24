Die Thriller-Sensation des Jahres wird fortgesetzt: The Housemaid 2 schnappt sich einen riesigen Marvel-Star

Nach dem großen Kinoerfolg des ersten Films angelt sich das Sequel The Housemaid 2 einen Spider-Man-Star, der perfekt in die Fortsetzung von Paul Feig passt.

The Housemaid - Wenn sie wüsste schwang sich zu einem globalen Überraschungshit auf. Mittlerweile kann das wehrhafte Dienstmädchen am weltweiten Box-Office ein Einspielergebnis von 395 Millionen US-Dollar vorweisen und lockte sogar in Deutschland über 1 Million Besucher:innen vor die Leinwände. Angesichts dieses Erfolgs wurde letzten Monat schon Teil 2 in Auftrag gegeben. Nun wurde der erste neue Star zu The Housemaid’s Secret besetzt: Kirsten Dunst.

The Housemaid 2 schnappt sich Spider-Man-Star Kirsten Dunst

In The Housemaid wagt Millie (Sydney Sweeney) einen Neuanfang als Dienstmädchen im Haus des reichen Paares von Nina (Amanda Seyfried) und Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Der Traumjob verwandelt sich jedoch zunehmend in einen Albtraum, als die Geheimnisse ihrer Arbeitgeberin ihr ohnehin schon kompliziertes Leben auf den Kopf stellen. Wie Deadline berichtet, ist nun Kirsten Dunst (Spider-Man, Melancholia) zur Fortsetzung The Housemaid's Secret gestoßen.

Nachdem The Housemaid Freida McFaddens Buch Wenn sie wüsste* zur Grundlage hatte, basiert The Housemaid's Secret auf Band 2 der Thriller-Reihe, der im Deutschen unter dem Titel Sie kann dich hören* erschienen ist.

In der Buchvorlage von The Housemaid's Secret hat Millie wegen ihrer mysteriösen Vergangenheit weiter Probleme, Arbeit zu finden. Dass sie im städtischen Penthouse der Garricks saubermachen darf, erscheint fast zu perfekt. Doch dann hört sie die fast nie sichtbare Mrs. Garrick weinen und bemerkt Blutspuren beim Wäschewaschen. Douglas Garrick ist offenbar kein guter Ehemann. Doch wie kann Millie ihre neue Chefin schützen, ohne ihre eigenen Geheimnisse zu verraten?

Im Filmteam von The Housemaid 2 bleibt vieles gleich: Rebecca Sonnenshine (Archive 81) schreibt wieder das Drehbuch und Paul Feig nimmt erneut auf dem Regiestuhl Platz. Außerdem kehrt natürlich Sydney Sweeney als Hauptfigur zurück. Sogar Michele Morrone, der in Teil 1 Gärtner Enzo gespielt hatte, soll erneut einen Auftritt haben. (Ob wir hingegen Ex-Chefin Amanda Seyfried wiedersehen, ist bisher nicht bestätigt.) Kirsten Dunst, die in der Vergangenheit schauspielerisch bewiesen hat, dass sie die Stärke und Schwäche einer Figur vereinen kann, wird aller Wahrscheinlichkeit Mrs. Garrick verkörpern.

Wenn The Housemaid's Secret abermals Erfolg hat, steht der Reihe übrigens auch noch ein drittes Buch von Freida McFadden zur Verfügung: The Housemaid is Watching (im Deutschen: Sie wird dich finden* ).

Wann kommt The Housemaid 2 ins Kino?

Einen konkreten Kinostart hat die Fortsetzung The Housemaid's Secret noch nicht erhalten. Die Produktion befindet sich noch in der Vorbereitung. Wenn die Dreharbeiten dieses Jahr noch starten, könnten wir grob mit einem Start 2027 rechnen, eher im zweiten Halbjahr.

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