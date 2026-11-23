Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping hat am Wochenende großen Eindruck an den Kinokassen hinterlassen. Die Sci-Fi-Reihe besitzt nach wie vor an Zugkraft.

Drei Jahre nach The Ballad of Songbirds & Snakes erobert ein neuer Film aus dem Hunger Games-Universum die große Leinwand – und das mit Erfolg. Sunrise on the Reaping erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy (im Original gespielt von Woody Harrelson) und setzte sich direkt zum Start an die Spitze der Kinocharts.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping startet erfolgreich an den Kinokassen durch

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte Sunrise on the Reaping in den USA 120 Millionen US-Dollar einspielen. Von den internationalen Märkten kommen weitere 105 Millionen US-Dollar dazu, sodass das Prequel weltweit bei 225 Millionen US-Dollar steht. Die Tribute von Panem ist damit als Franchise wieder bei alter Stärke.

Im Vergleich: Der Vorgänger spielte am ersten Wochenende lediglich 45 Millionen US-Dollar in den USA und 101 Millionen US-Dollar weltweit ein. Damit hat Sunrise on the Reaping die Reihe sehr erfolgreich zurückgebracht. Mit einem Budget von 150 Millionen US-Dollar ist er zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht profitabel.

Generell gilt bei Blockbustern dieser Größenordnung, dass sie das Zwei- bis Dreifache ihres Budgets einspielen müssen, um schwarze Zahlen zu schreiben. Grund dafür sind zusätzliche Kosten für das Marketing sowie die geteilten Box-Office-Einnahmen, die etwa zur Hälfte an die Kinos gehen, in denen der Film zu sehen ist.

So sind die Hunger Games-Filme in den USA gestartet:

Weltweit gestaltet sich die Liste wie folgt:

Auch in den deutschen Kinocharts konnte sich Sunrise on the Reaping übers Wochenende den ersten Platz sichern. Laut der Branchenseite The Spot wurden 490.000 Tickets verkauft, was zu einem Umsatz von 6,4 Millionen Euro an den hiesigen Kinokassen führte. Mit Previews steht der Film sogar bei 565.000 verkauften Tickets.



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Das zweiterfolgreichste Prequel aller Zeiten: Sunrise on the Reaping schreibt Geschichte

Nicht nur innerhalb seines Franchise sorgt Sunrise on the Reaping für Aufsehen. Der Film hat offiziell den zweiterfolgreichsten US-Start eines Prequels hingelegt. Nur Rogue One: A Star Wars Story, der vor den Ereignissen von Krieg der Sterne angesiedelt ist, brachte es an seinem ersten Wochenende auf 155 Millionen US-Dollar.

Schauen wir uns das Kinojahr 2026 an, ist Sunrise on the Reaping der fünfte Film, der in den USA mit über 100 Millionen US-Dollar startet. Auch das ist stark, denn bislang haben das nur Spider-Man: Brand New Day (360 Mio.), Toy Story 5 (159 Mio.), Der Super Mario Galaxy Film (131 Mio.) und Die Odyssee (123 Mio.) geschafft.

Besonders spannend: Alle vier Filme sind über die Milliarden-Marke geschossen. Sollte es Sunrise on the Reaping ihnen gleichtun, wäre das das erste Mal in der Panem-Geschichte. Schon jetzt kann sich die Reihe freuen: Mit einem Gesamteinspiel von mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar haben die Hungerspiele die Twilight-Saga überholt.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping läuft seit dem 19. November 2026 in den deutschen Kinos.

