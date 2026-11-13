Francis Lawrence kehrt zum fünften Mal in die Welt von Panem zurück. Mit Sunrise on the Reaping hat er sich von Alice im Wunderland und Meisterregisseur Terrence Malick inspirieren lassen.

Keine Hungerspiele ohne Francis Lawrence. Seit dem 2013 erschienenen Catching Fire begleitet der US-amerikanische Filmemacher die dystopische Sci-Fi-Reihe als Regisseur. Lawrence hat das zweiteilige Mockingjay-Epos auf die Leinwand gebracht und war mit The Ballad of Songbirds & Snakes für die filmische Neuerfindung des Franchise vor drei Jahren verantwortlich. Jetzt erzählt er die Origin-Story von Haymitch Abernathy.

Sunrise on the Reaping ist ein fulminanter Blockbuster geworden, der mit seinen Farben beeindruckt und die Arena, in der die 50. Ausgabe der tödlichen Spiele stattfindet, in einen glühenden Albtraum verwandelt. Doch wie sind diese Bilder entstanden? Genau darüber habe ich mit Francis Lawrence gesprochen. Am Ende des Interviews geht es auch um den einen großen IMAX-Moment, der die Reihe für immer verändert hat.

Moviepilot: Die Farben des Films haben mich umgehauen. Sie sind sehr intensiv und leuchten richtig. Es gibt so viel Lila, Orange und dann das saftige Grün in der Arena. Wie ist dieses Farbkonzept entstanden?

Francis Lawrence: Wenn ich mit der Arbeit an einem neuen Hunger Games-Film beginne, lese ich zunächst ein paar Mal das Buch. Anschließend fahre ich nach New York, um mit Suzanne Collins über den Adaptionsprozess zu sprechen. Wir gehen die Vorlage Seite für Seite durch. Viele Dinge hat sie schon anschaulich beschrieben. Beim Lesen kommen mir aber auch eigene Bilder in den Kopf, über die ich unbedingt mit ihr reden will. Und genau das machen wir dann. Dieses Mal musste ich zum Beispiel an die 60er und 70er Jahre denken, gerade bei der Gestaltung der Arena.

Ich habe mir diese psychedelische Welt vorgestellt, die sehr von Alice im Wunderland inspiriert war. Daraus entwickelte sich eine Ästhetik für den gesamten Film. Die 60er und 70er wirkten zudem wie eine gute Brücke, um von The Ballad of Songbirds & Snakes, der sich mehr in den 40ern und 50ern bewegt, zu unserem neuen Film mit dem älteren Haymitch überzuleiten. Außerdem hatten wir so die Möglichkeit, Panem designtechnisch aus einer frischen Perspektive zu erkunden. Besonders die Auswahl der Farben war entscheidend, um diese bisher unerforschte Ära zu definieren.

Wenn man sich die Pantone-Farben anschaut, gibt es viele verschiedene Gelb-, Orange- und Lilatöne. Bestimmte Nuancen dieser Farben erinnern eindeutig an die Zeit, auf die wir es abgesehen hatten. Diese Nuancen haben wir in einer Farbpalette gesammelt. Das war unser grober Ausgangspunkt. Uli [Hanisch], unser Designer, hat sich im Anschluss für eine Kombination aus Lila und Orange als dominierende Farben entschieden. Aufbauend darauf ist dann die Bildsprache und Ikonografie des Films entstanden.

Mir ist aufgefallen, dass sich die Farben von Trailer zu Trailer verändert haben und immer kräftiger geworden sind. Kannst du ein bisschen über die Farbkorrektur im Zuge der Postproduktion erzählen?

Dass sich die Farben im Lauf der Trailer verändert haben, hat einen einfachen Grund: Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise haben wir einen Trailer bereits ein Jahr vor dem Kinostart veröffentlicht. Das war sehr früh. Wir waren zu diesem Zeitpunkt noch mitten in den Dreharbeiten – und Farbkorrektur ist ein Prozess, genauso wie visuelle Effekte ein Prozess sind. Alles entwickelt sich im Verlauf der Produktion.

Obwohl wir an echten Schauplätzen gedreht haben, sahen die beim Dreh nicht immer so aus, wie wir es uns vorgestellt hatten. Als wir zum Beispiel den Ort besichtigten, an dem große Teile der Hungerspiele in der Arena gedreht werden sollten, war alles üppig grün und voller Wildblumen. Als wir im Sommer wiederkamen, um die Szenen zu drehen, war alles vertrocknet. Da mussten wir also etwas nachhelfen. Anhand der Trailer kann man diesen Prozess, also die Postproduktion, sehr gut nachvollziehen.

Um beim Beispiel der Arena zu bleiben: Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers sind nicht nur viel mehr Wildblumen dazugekommen. Wir konnten auch deutlich mehr Farben und Details ergänzen, die den Ort noch lebendiger machen. Stück für Stück haben wir den ursprünglichen Drehort erweitert und ausgestaltet. Farbkorrektur und visuelle Effekte gehen dabei sehr eng Hand in Hand.

Eine Sache, die sich direkt im Verlauf des Films stark verändert, sind die Outfits in der Arena – vom strahlenden Weiß zu Schmutz und Kampfspuren.

Im Buch gab es die Idee, dass alle Tribute anhand der Farben ihres jeweiligen Distrikts gekennzeichnet werden, weil es so viele von ihnen gibt. Die Spielemacher hielten das für sinnvoll, damit das Publikum leichter erkennen kann, wer aus welchem Distrikt stammt. Wir wollten bei den Kostümen aber keinen reinen Regenbogeneffekt im Film. Also dass jeder von Kopf bis Fuß in Schwarz, Grau, Lila, Gelb, Grün und so weiter gekleidet ist.

Da Snow auf Reinheit und die Farbe Weiß fixiert ist, haben wir weiße Uniformen mit feinen Farbakzenten entworfen. Dadurch ließ sich der körperliche Zerfall der Tribute filmisch sehr gut zeigen: die Zeit, die sie in der Arena sind, die Kämpfe, in die sie verwickelt werden, und all die anderen Dinge, die ihnen dort widerfahren. So kann man den Unterschied zwischen den ersten Momenten in der Arena und dem Ende deutlich erkennen. Man sieht, was aus den Tributen geworden ist. Ihre Kleidung spiegelt ihr Inneres wider.

Sunrise on the Reaping ist dein fünfter Hunger Games-Film. Gibt es ein bestimmtes Bild, das du dieses Mal unbedingt auf die Leinwand bringen wolltest, bisher aber nie die Möglichkeit dazu hattest?

Ich versuche eigentlich, stets mit einem frischen Blick an die Filme heranzugehen. Einer der Vorteile daran, dass Suzanne inzwischen Geschichten schreibt, die nicht mehr unmittelbar aufeinanderfolgen, sondern zeitlich weit auseinanderliegen, ist, dass sie in unterschiedlichen Epochen spielen. Das gibt mir die Möglichkeit, ganz organisch herauszufinden: In welchem Zustand befindet sich Panem gerade? Wie sieht diese Welt aus? Wie hat sich die Technologie verändert und weiterentwickelt?

All das beeinflusst die Bildsprache. Anstatt mit irgendeiner beliebigen Vorstellung im Kopf an die Sache heranzugehen, entwickelt sich der Film aus dem Material heraus. Da sich das Material immer verändert, können wir viele Dinge ausprobieren. Ich glaube, diese Filme würden nur halb so viel Spaß machen, wenn sie immer gleich aussehen müssten und wir ständig zu denselben Schauplätzen zurückkehren würden. Für mich ist es ein großer Reiz, einzelne Elemente zu variieren und zu verändern.

Es gibt da ein musikalisches Motiv, das mir nicht aus dem Kopf geht und mich sehr an Ein verborgenes Leben von Terrence Malick erinnert hat. Beide Filme wurden von James Newton Howard komponiert und erzählen vom Widerstand gegen den Faschismus. Habt ihr zufällig über diese Parallele geredet?

Ein verborgenes Leben habe ich natürlich gesehen. Der Film war tatsächlich sogar eine Referenz für mich, als ich angefangen habe, mir Gedanken über die Arena in diesem Film zu machen. Als ich mich dann mit Suzanne zusammengesetzt habe, um über die Adaption zu sprechen, drehten sich unsere Gespräche oft um die Beschaffenheit dieses Ortes. Wie sieht er aus? Wie fühlt er sich an? Terrence Malicks Film tauchte dabei immer wieder auf, besonders dieses traumhaft schöne Tal in den österreichischen Alpen. Meines Wissens wurde es jedoch in den Dolomiten gedreht.

Genau so etwas wollte ich für die Arena in Sunrise on the Reaping. Etwas Wunderschönes im Kontrast zur Grausamkeit der Spiele – nur noch üppiger und mit dem psychedelischen Einschlag, von dem ich vorhin erzählt habe. Mein Ziel war es, ein eindrucksvolles Alpental zu finden, das aus Ein verborgenes Leben stammen könnte. Hier liegst du also gar nicht so daneben mit deiner Beobachtung. Was die Filmmusik angeht, kann ich dir meinerseits keine Parallelen oder Inspirationen bestätigen. Es kommt aber durchaus vor, dass sich Musik ähnelt, meistens passiert das ganz unabsichtlich.

Egal, ob man einen Song oder einen ganzen Score schreibt: Es gibt nur zwölf Töne. Je nachdem, wie man diese Töne spielt, kann plötzlich etwas entstehen, das einem bekannt vorkommt. Ich spiele selbst Gitarre und probiere darauf herum. Manchmal höre ich Songs, die ich liebe, und bringe mir bei, sie zu spielen. Dann lerne ich einen anderen Song und denke mir: "Wow, das sind exakt dieselben Töne, nur rückwärts gespielt!" Solche musikalischen Überschneidungen lassen sich überall finden – und ich glaube, in den meisten Fällen handelt es sich um keine direkten Kopien.

Ein harter Kontrast zur hügeligen Arena ist das kantige ICC. Ihr habt für Mockingjay zwar schon in der Unterführung gedreht, aber noch nie im Kongresszentrum selbst, obwohl es wie geschaffen für das Kapitol ist. Warum hat es so lange gedauert?

Das habe ich mich auch schon gefragt. (lacht) Aber ich bin ganz froh, dass wir es uns für diesen Film aufgehoben haben, denn es war einfach perfekt dafür. Schon bei Mockingjay haben wir sehr viel Zeit dort verbracht, ohne jemals ins Innere des Gebäudes zu gehen. Damals suchten wir einen Drehort für das unterirdische Tunnelsystem des Kapitols und sind in der Unterführung am Messedamm mit ihren orangefarbenen Fliesen fündig geworden. Ich kannte den Ort also schon recht gut.

Da wir uns entschieden hatten, für diesen Film nach Berlin zurückzukehren, war mir klar, dass das ICC wieder ein potenzieller Schauplatz sein könnte. Nicht zuletzt passte das Gebäude genau in die 70er, von den Gängen bis zum Außenbereich. Am Ende haben wir praktisch alles dort gedreht, was mit dem Trainingszentrum der Tribute zu tun hat. Wir haben fast vier, fünf, sechs Wochen dort gelebt. Das ICC ist wirklich unfassbar. Man kann kaum glauben, dass es existiert. Und es wundert mich wirklich, dass dort noch nie ein Science-Fiction-Film gedreht wurde, der auf einem Raumschiff spielt.

Über eine Sache will ich unbedingt noch mit dir reden: Wie bei Catching Fire öffnet sich das Bild für IMAX, wenn die Tribute in die Arena kommen. War dir damals bewusst, wie sehr dieser Moment die Reihe prägen würde?

Nein, gar nicht. Ich war damals vor allem begeistert, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, einige Szenen in IMAX zu drehen. Die entscheidende Frage war, welche Szenen das genau sein sollten. Es gibt Filme, bei denen das Bildformat ständig wechselt. Zunächst sieht man das Breitbildformat, dann öffnet sich das Bild für eine Weile, dann wird es wieder schmaler – mal mit erzählerischem Effekt, mal ohne. Bei Catching Fire wollte ich etwas Thematisches daraus machen, etwas, das direkt mit den Figuren zu tun hat.

Schnell war klar, dass es sich dabei um die Spiele handeln muss. Das Bild sollte aber nicht einfach nur aufspringen. Ich wollte, dass es sich genau ein einziges Mal öffnet. Und zwar so, dass man richtig in diese Welt hineingesogen wird. Der Wechsel passiert nicht plötzlich, sondern folgt einer dynamischen Bewegung, während Katniss selbst nach oben in die Arena fährt. Wir kommen mit ihr in die Spiele und sind dann komplett von ihnen – komplett von diesem gewaltigen Bild – umgeben. Es gibt kein Entkommen. Überall lauert die Gefahr. Erst wenn sich Katniss am Ende auf dem Hovercraft befindet, kehren wir in das breite Seitenverhältnis zurück. Das fand ich sehr stark und wirkungsvoll.

Catching Fire war damals noch analog. Seit Mockingjay drehst du digital. Hast du jemals darüber nachgedacht, für Sunrise on the Reaping zu 70-mm-IMAX-Kameras zurückzukehren?

Tatsächlich nicht. Bei Catching Fire haben wir ungefähr 40 Minuten mit echten IMAX-Kameras gedreht. Wir hatten an den Drehorten aber auch reguläre 35-mm-Kameras und sphärische Objektive dabei. Und ich muss sagen: Gerade beim Übergang zum digitalen Format, also zu dem Format, in dem die Filme heute hauptsächlich gezeigt werden, sah das hochskalierte Material, das wir auf Basis der 35-mm-Aufnahmen erstellt haben, genauso gut aus, wenn nicht sogar besser als das tatsächliche IMAX-Material.

Außerdem hat ARRI inzwischen angefangen, digitale Großformatkameras herzustellen, mit denen wir seit einer Weile arbeiten. Ehrlich gesagt haben wir bei diesen Filmen viele verschiedene Kameraformate und Kameratypen im Einsatz. Eine echte IMAX-Kamera war dieses Mal nicht dabei. Dafür haben wir mit von IMAX zertifizierten Digitalkameras gedreht, die uns den Übergang in das große Bildformat ermöglichen. So konnten wir den Effekt aus Catching Fire genauso kraftvoll in der neuen Arena nachstellen.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping läuft seit dem 19. November 2026 in den deutschen Kinos.