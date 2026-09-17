Der inoffizielle Game of Thrones-Vorgänger erobert die Netflix-Charts: 38 Folgen voller Machtkämpfe und Intrigen

In den Netflix-Charts kämpft sich eine Serie nach oben, die vielen Game of Thrones-Fans gefallen wird. Ihre Epoche beeinflusste die Fantasyreihe George R.R. Martins maßgeblich.

Machthunger, Blutdurst und jede Menge Sex. So würden viele die ursprünglichen Kernaspekte von Game of Thrones benennen. Doch noch bevor George R.R. Martins Fantasyepos 2011 erschien, begeisterte eine andere Serie mit derselben Mischung unzählige Fans: Die Tudors erobert gerade die Netflix-Charts.

Inoffizieller Game of Thrones-Vorreiter auf Netflix: Darum geht's in Die Tudors

Die Tudors erzählt die Geschichte des berüchtigten englischen Königs Henry VIII. (Jonathan Rhys Meyers), der insbesondere für seinen Bruch mit der katholischen Kirche und seine sechs Ehefrauen bekannt war. Nur eine überlebte ihn, zwei ließ er hinrichten.

Schaut hier den Trailer zu Die Tudors:

Während am englischen Königshof mächtige Häuser um das Ohr des Königs streiten, nimmt der Regenten die europäischen Konkurrenten Spanien und Frankreich in den Blick: Schon bald droht seine mächtigste Allianz am Zerwürfnis im Ehebett zu scheitern.

Vielen Game of Thrones-Fans wird Die Tudors auf Netflix eine gewohnte und extrem unterhaltsame Mischung aus Intrigen, Blutvergießen und nackter Haut bieten. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Verbindungen zur berühmten Fantasyserie.

Die Tudors inspirierten Game of Thrones-Autor George R.R. Martin

Erstens dienten die Epochen des Rosenkriegs (1455-1485) und der Tudors (1485-1603) in der englischen Geschichte George R.R. Martin als direkte Inspiration für die Ränkespiele in Westeros und Essos. Der Vater Henrys VIII. etwa erlebte durch Verbannung und Rückeroberung eines Königreichs eine ähnliche Geschichte wie Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

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Game of Thrones-Stars spielen in Die Tudors mit – und 2 Schauspiellegenden

Zweitens sind einige bekannte Darsteller:innen aus dem Game of Thrones-Universum auch in Die Tudors zu sehen – allen voran Natalie Dormer, die vor ihrem Auftritt als Margaery Tyrell schon die unglückliche Henry VIII.-Gattin Anne Boleyn spielte.

Auch über die Game of Thrones-Stars hinaus ist Die Tudors in 38 Folgen blendend besetzt: Henry Cavill spielt in allen vier Staffeln einen engen Freund des Königs und Sam Neill (Jurassic Park) den intriganten Kardinal Thomas Wolsey. Zu den allergrößten Darstellern gehören aber vor allem die Schauspiellegenden Peter O'Toole (Lawrence von Arabien) und Max von Sydow (Das siebente Siegel).

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Serien aus:

Verantwortlich für Die Tudors war Produzent und Showrunner Michael Hirst, der spätere Kopf hinter der Hitserie Vikings.