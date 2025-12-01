Die ultimative Star Trek-Übersicht: Alle aktuellen sowie geplanten Serien und Filme der seit 60 Jahre laufenden Sci-Fi-Reihe

Ihr wollt wissen, welche Star Trek-Serien und -Filme aktuell laufen oder in Planung sind? Dann seid ihr in diesem Übersicht-Artikel an der absolut richtigen Stelle.

Star Trek ist seit den 60er Jahren eine der größten Science-Fiction-Institutionen überhaupt. Was als multikulturelle Weltraumoper mitten im Kalten Krieg begann, steht auch Jahre nach dem Tod von Franchise-Schöpfer Gene Roddenberry für eine hoffnungsvolle Zukunftsvision, die mittlerweile zahlreiche Filme und Serien vorweisen kann. Damit ihr auch sechs Dekaden später noch den Überblick behaltet, haben wir hier eine praktische Übersicht der vergangenen, aktuellen und zukünftigen Projekte aus dem Trek-Kosmos für euch zusammengestellt.

Dieser Artikel wird ständig aktualisiert und mit auf den neusten Informationsstand gebracht, was Star Trek-Filme und -Serien angeht.

Alle Star Trek-Serien

Vergangene Star Trek-Serien:





Aktuelle und zukünftige Star Trek-Serien:

Derzeit laufen zwei fortlaufende Star Trek-Serien, deren Episoden international (und auch in Deutschland) beim Streaming-Dienst Paramount+ Premiere feiern. Das sind:

Star Trek: Strange New Worlds

In Star Trek: Strange New Worlds befinden wir uns in der Zeit kurz vor der Fünfjahresmission des Raumschiffs USS Enterprise unter Captain Kirk. Zu dieser Zeit hat noch Captain Christopher Pike (Anson Mount) das Kommando über eine Crew, zu der auch Wissenschaftsoffizier Spock (Ethan Peck), Sicherheitschefin La'An Noonien-Singh (Christina Chong), Commander Una Chin-Riley (Rebecca Romijn), Dr. M'Benga (Babs Olusanmokun), Krankenschwester Christine Chapel (Jess Bush), Steuerfrau Erica Ortegas (Melissa Navia) und Kadettin Nyota Uhura (Celia Rose Gooding) zählen.

Im Gegensatz zur mittlerweile abgeschlossenen Mutterserie Star Trek: Discovery erzählt Strange New Worlds episodenhafte Geschichten, wie Trekkies es aus der früheren Ära des Franchise gewohnt sind. 2026 wird die 4. Staffel anlaufen, eine 5. und letzte Season ist der Serie auch schon sicher. Danach könnte es mit einem weiteren Spin-off namens Star Trek: Year One weitergehen, das in den zeitlichen Bereich der Originalserie Raumschiff Enterprise eindringen würde – nur mit dem aus Strange New Worlds bekanntem Cast.

Als Co-Showrunner der aktuell besten Star Trek-Serie fungieren Akiva Goldsman und Henry Alonso Myers.

Star Trek: Starfleet Academy

Mit Star Trek: Starfleet Academy ist am 15. Januar 2026 gerade erst das neuste Format des langjährigen Sci-Fi-Franchise angelaufen. Es ist ebenfalls ein Discovery-Spin-off und spielt in der darin etablierten Ära des 32. Jahrhunderts, also der fernsten Zukunft des Trek-Kosmos. Setting ist die Sternenflottenakademie in San Francisco, wo Nahla Ake (Holly Hunter) als Kanzlerin der Lehreinrichtung und gleichzeitig Captain des Ausbildungsschiffes USS Athena agiert.

Zu den Dozent:innen der Akademie zählt auch der Holo-Doktor (Robert Picardo) vom Raumschiff Voyager, der mittlerweile 900 Jahre alt ist und der neuen Generation so einiges beibringen kann. Darüber hinaus lassen sich Discovery-Charaktere wie Jett Reno (Tig Notaro) oder Sylvia Tilly (Mary Wiseman) blicken, während der Halbklingone Nus Braka (Paul Giamatti) zu den Antagonisten der 1. Season zählt.

Die andere Hälfte des Ensembles besteht aus Student:innen, mit denen das Franchise eine jüngere Zielgruppe ansprechen will. Für die Sternenflotte ausgebildet werden: Karim Diane als Klingone Jay-Den Kraag, Kerrice Brooks als Series Acclimation Mil, George Hawkins als Khionianer Darem Reymi, Bella Shepard als Admiralstochter Genesis Lythe, Sandro Rosta als Mensch Caleb Mir und Zoë Steiner als Betazoidin Tarima Sadal. Mehr zum Young Adult-Trek erfahrt ihr in unserem Serien-Check zu Starfleet Academy.

Aktuell läuft die 1. Staffel, aber eine 2. Season ist der Serie auch schon sicher. Als Co-Showrunner fungieren Alex Kurtzman und Noga Landau.

Geplante oder angedachte Star Trek-Serien:

Alle Star Trek-Filme

Vergangenen Star Trek-Filme:

Fans der Kelvin-Zeitlinie, die 2009 mit dem Reboot-Film von J.J. Abrams begann, müssen ganz tapfer sein. Denn nach der geschäftlichen Fusion von Paramount und Skydance wurde schnell klar, dass es doch keinen 4. Film mehr mit der Enterprise-Crew aus der alternativen Realität mit Chris Pine, Zachary Quinto und Zoë Saldaña als Kirk und Co. geben würde. Das heißt aber nicht, dass Star Trek auf der großen Leinwand oder in Filmform abgeschrieben ist.

So sah der Trailer zum ersten Film des Kelvin-Reboots aus:



Star Trek - Trailer (Deutsch) HD

Kommende Star Trek-Filme:

Seit der Paramount/Skydance-Fusion werden die Karten neu gemischt. In der Vergangenheit angedachte Projekte wurden abgesägt, neue lungern aber bereits am Horizont. So berichtete Deadline im November 2025 von einem brandneuen Star Trek-Filmprojekt, bei dem es sich erneut um ein Reboot handeln soll, das diesmal jedoch überhaupt nicht an das bereits bestehende Franchise gekoppelt ist.

Details sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt bis auf die Verantwortlichen. So stehen Jonathan Goldstein und John Francis Daley, bekannt für Spider-Man: Homecoming und Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, hinter dem Projekt.

Sehr wahrscheinlich sind darüber hinaus weitere Streaming-Filme aus dem Star Trek-Universum, die exklusiv für den Streaming-Dienst Paramount+ produziert werden. Sobald sich in diesem Bereich etwas tut, schlagen wir natürlich Alarm.