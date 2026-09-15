Die umstrittenste Netflix-Serie kehrt zurück: Harlan Coben ist nichts dagegen

Heute ist Staffel 4 der kontroversesten Netflix-Serie Monster im Stream gelandet. Die Story nach wahren Hintergründen verspricht erneut eine hitzige Diskussion auszulösen.

Es gibt zu viele Mörder im Stream. Dieser Meinung könnte man jedenfalls mit Blick auf das Netflix-Sortiment der Serien und Filme sein: Der Streamer veröffentlicht einen Harlan Coben-Krimi nach dem anderen, peitscht Serienkiller-Geschichten durch die Charts und feiert mit True Crime Riesenerfolge. Doch Harlan und Co. können jetzt wieder einpacken: Denn die Monster-Serie ist mit Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden zurückgekehrt.

Monster Staffel 4 auf Netflix: Die Serie war von Anfang an umstritten

Die mittlerweile 4. Staffel der Monster-Serie dreht sich um den wahren Fall von Lizzie Borden (Ella Beatty): 1892 wird die junge Frau wegen des Mordes an ihrem Stiefvater (Charlie Hunnam) und seiner Frau (Rebecca Hall) verhaftet: Das Ehepaar wurde mit einer Axt bestialisch umgebracht.

Das Gericht sprach Lizzie Borden frei, aber viele zweifelten ihre Unschuld über die Jahre an. Laut BR hegte sie einen Groll gegen Vater und Stiefmutter – und ihr Freispruch basierte womöglich teilweise auf der Idee, ein Axtmord sei "unvereinbar mit der weiblichen Natur", wie der Bericht suggeriert.

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Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden - S01 Trailer (Deutsch) HD

Was genau geschehen ist, bleibt am Ende wohl auch eine Frage der Fantasie – von der Monster-Produzent Ryan Murphy und Ian Brennan nachweislich eine Menge besitzen. Denn auch in der 4. Staffel geht es ihnen nicht um eine nüchterne Analyse der Fakten. Vielmehr spielen sie eine fantastische Variante der Ereignisse und ihrer Bezüge durch, in der die US-Serienkillerin Aileen Wuornos (Sarah Paulson) den Tatort besucht und sogar die ungarische Blutgräfin Elizabeth Báthory (Vicky Krieps) auftaucht.

Doch bei aller künstlerischer Freiheit wird auch Staffel 4 der Monster-Serie wohl wieder viel Kritik einstecken: Seit Staffel 1 werfen Gegner der Serie die Verharmlosung oder sogar Glorifizierung von Serienkillern und ihren Taten vor. Unter den Kritiker:innen befinden sich etwa die Angehörigen der tatsächlichen Opfer.

Bisher widmete sich die Serie pro Staffel einem oder zwei berüchtigten Mördern der USA des 20. Jahrhunderts:

In Staffel 4 spielt die Haupthandlung erstmals im 19. Jahrhundert und wird damit wohl auch der Kritik lebender direkter Angehöriger ausweichen. Dennoch ist mit einer Spaltung des Publikums ob der Inszenierung der blutrünstigen Gräueltaten zu rechnen: Schon der Trailer legt nahe, wie sehr Gewalt hier ästhetisiert wird.

Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden ist mit allen acht Folgen am 17. September 2026 bei Netflix erschienen.